IATF niluwagan religious gathering

Tinaasan ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease (IATF-MEID) ang seating capacity para sa mga religious gathering sa NCR Plus area.

Inanunsyo ito ni Justice Secretary Menardo Guevarra nitong Biyernes, kung saan mula 10% ay ginawa nang 30% ang seating capacity sa mga misa at iba pang religious event.

“This applies to all religious faiths, sects, and denominations,” ayon kay Guevarra.

Tatagal ito hanggang Mayo 31, ang huling araw ng general community quarantine (GCQ) ‘with heightened restrictions’ sa NCR Plus.

Gayonman, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ipapaubaya pa rin nila sa mga lokal na pamahalaan ang desisyon sa pagtataas ng venue capacity basta hindi lalampas ng 30% allowable venue capacity, partikular sa mga lugar na nasa GCQ na may heightened restriction.(Raymark Patriarca/Aileen Taliping/Prince Golez)