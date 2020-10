IATF niluwagan biyahe abroad umpisa Oct 21

Inalis na ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang paghihigpit sa mga non-essential na biyahe ng mga Pinoy sa ibang bansa simula October 21.

Inanunsyo ito ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa Laging Handa briefing nitong Biyernes kung saan papayagan na umanong makaalis sa bansa ang sinoman subalit kailangang magsumite ng kumpirmadong roundtrip ticker at travel and health insurance para doon sa mga may tourist visa.

Kailangan din aniyang lumagda sila sa immigration declaration na nagpapahayag na alam nila ang mga posibileng panganib na maaaring matamo sa pagbiyuahe.

Dagdag pa ni Roque, kailangan may negative COVID result ang bibiyahe abroad para sa loob ng 24 oras bago ang pag-alis nito sa bansa.

“Ito ay applicable sa lahat ng Pilipino. Puwede na pong magbiyahe muli, maski non-essentials, kasama na rin po `yong mga Love is Not Tourism. `Yong mga Pilipino na merong mga fiance at mga iniibig sa ibang bansa, pupuwede niyo na po silang dalawin doon sa ibang bansa,” ani Roque. (Prince Golez)