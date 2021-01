IATF may basehan ng pagluluwag sa 10-anyos pataas – Malacañang

Idinepensa ni Presidential Spokesman Harry Roque ang desisyon ng Inter-Agency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) na payagan na ang mga batang may edad 10 pataas na makalabas ng bahay dahil mainam umano ito sa “social and mental health” ng mga bata.

Ayon kay Roque, tinimbang mabuti ng IATF ang lahat ng panig bago niresolba ang age restriction sa mga lugar na nasa ilalim ng modified general community quarantine na ipatutupad simula Pebrero 1.

“Filipino children have already stayed in their homes for 10 months now, and allo­wing those to leave their houses, especially on a weekend activity, is good for their physical, social and mental health,” ayon kay Roque.

Pinagtanggol ni Roque ang hakbang ng IATF na payagan ang mga bata na nasa edad 10 pataas na pumunta sa malls at iba pang lugar gayong binawi na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang face to face classes sa mga lugar na may mababang kaso ng COVID19 dahil sa ulat ng bagong COVID19 variant. (Juliet de Loza-Cudia)