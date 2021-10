IATF inaprub pagbaba sa alert level 3! NCR COVID bubulusok sa 400 kada araw

Babagsak umano sa 400 hanggang 600 kaso ng COVID-19 ang maitatala sa bansa sa buwan ng Disyembre mula sa 3,000-4,000 impeksiyon kada araw.

“By November, we are projecting an average of 6,000 new cases per day in the country. By December this could go down to 3,000 or 4,000, but it depends if the trends continue,” pagtaya ni OCTA Research Group Guido David.

“In NCR, we could be at less than 1,000 (cases) per day by November and 400 to 600 by December,” dagdag pa ni David.

Ang pinakahuling pagtaya ni David ay mas mababa sa kanyang pagtaya noong nakalipas na Setyembre 29 kung saan tinaya niya ang 5,000-6,000 bagong kaso kada araw sa Disyembre.

Samantala ibinaba na ng Inter Agency Task Force (IATF) sa alert level 3 ang NCR mula Oktubre 16-31, ayon kay Presidential spokesperson Harry Roque.

Ang Apayao, Kalinga, Batanes, Bulacan, Bataan, Cavite, Rizal, Laguna, Naga City, Zamboanga City at Zamboanga del Norte ay nasa ilalim ng MECQ.

Nasa GCQ with heightened restrictions naman ang Abra, Baguio City, Ilocos Sur, Pangasinan, Cagayan, I¬sabela, Santiago City, Nueva Vizcaya, Quirino, Quezon, Batangas, Bacolod City, Capiz, Lapu-Lapu City, Negros Oriental, Bohol, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Davao del Norte, Davao Occidental, Davao de Oro, Butuan City at Surigao del Sur.

Ang iba pang lugar ay nasa GCQ. (Juliet de Loza-Cudia/Prince Golez/Aileen Taliping)