IATF doctor inawat 2nd booster sa COVID

Pinayuhan ng isang infectious disease expert ang publiko na huwag munang magpabakuna ng 2nd booster o kahit 4th dose laban sa COVID-19.

Sa ginanap na Laging Handa public briefing kahapon, inihayag ni Dr. Edsel Salvana na pinag-aaralan pa ang “efficacy” ng 2nd booster bukod sa marami pang indibiduwal ang hindi nabibigyan ng primary vaccine kung kaya’t uunahin munang maturukan ng gobyerno ang mga ito.

“Sa tingin ko ipagpaliban muna natin, unang-una siyempre marami pa rin ang hindi nakakakuha ng kanilang primary series kaya kailangan talaga natin i-prioritize `yong mga `yon,” ayon kay Salvana.

Nagsisilbi rin si Salvana bilang adviser ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID).

“Second, kung kaunti na lang `yong nadadagdag na protection plus the fact na kukuha ka ng bakuna, baka hindi na rin ganoon kaepektibo `yong nadadagdag versus having a fourth dose and maybe later baka mas maganda pa `yong mga vaccine na lumabas na puwedeng ibigay as a fourth dose so sa ngayon ang recommendation natin, do not get a fourth dose, do not get a second booster muna dahil hindi pa tiyak ang efficacy nito versus any possible side effects,” paliwanag ni Salvana.

Sinabi pa ni Saldana, nasa desisyon ng Food and Drug Administration (FDA) kung papayagan ang pagbibigay ng booster shot para sa edad 12-17. (Juliet de Loza-Cudia)