IATF ‘di kumonsulta! NCR mayor kontra sa bukas sinehan

Aapela ang mga Metro Manila Mayor sa Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) kaugnay sa desisyong muling pagbubukas ng mga sinehan sa general community quarantine (GCQ).

Ayon kay Metro Manila Council chairman at Parañaque City Mayor Edwin Olivarez na nakausap na niya si Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Chairman Benhur Abalos at siya na rin ang magpaparating sa pamunuan ng IATF para sa reservation o manifestation ng objection sa pagbubukas ng mga sinehan.

Nilinaw naman ni Olivarez na hindi pa nagkakaroon ng proper consultation kaugnay sa specifics ng sinehan dahil nandiyan ang posibleng risk na kung saan enclosed ang mga sinehan at mahigit isang oras ang gathering sa loob na air-conditioned room.

“Isa po naming apprehension. Kasi halos dikit-dikit ‘yan at saka enclosure. Hindi pa pinapayagan ang mga bata para po lumabas,” ayon pa kay Olivarez.

Nabatid na sa Lunes (Feb. 15) epektibo na ang pagbubukas ng ilang religious gatherings basta nasa 50% lamang ang kapasidad ng mga dadalo mula sa dating 30% na pinayagan ng IATF.

Papayagan na rin na magbukas ang mga driving school; video and interactive game arcade; libra­ries, archive, museum and cultu­ral center; meeting, incentive confe­rence and exhibition; limited social event; accredited establishment ng Department of Tourism; at tourist attraction na tulad ng parks, theme parks, natural sites at historical landmarks mahigpit pa ring ipatutupad ang health protocols.

Mahigpit din ang paalala na nasa 18-anyos hanggang 65-anyos lamang ang puwedeng lumabas habang ang mga nasa 17-anyos pababa ay papayagan namang lumabas kapag may appointment sa doctor at dentista. (Vick Aquino)