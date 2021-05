IATF balasahin puwera Galvez

Nanawagan muli si Senador Kiko Pangilinan na i-revamp ang Inter-Agency Task Force (IATF) on Emer­ging Infectious Diseases.

Sa kabila nito, nais niyang manatili sa IATF ang chief implementer nitong si Carlito Galvez Jr., dahil mahusay ang pagtatrabaho nito.

Saad ni Pangilinan, dapat mapaligiran si Galvez ng mga eksperto at tauhan na may alam para epektibong makagalaw ang IATF.

“Secretary Galvez is very competent. But if you’re surrounded by turkeys, you can’t fly like an eagle,” pahayag niya ngayong Sabado, Mayo 15.

Umaasa si Pangilinan na maaabot ni Galvez ang target na 70 milyong Pilipino ang mabakunahan sa pagtatapos ng 2021 pero kapag tiningnan aniya sa ibaba ay marami pa umanong kailangang gawin para matamo ito. (Issa Santiago)