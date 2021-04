IATA Travel Pass, susi sa turismong internasyonal

Mula 2015 hanggang 2019, pataas nang pataas ang bilang ng mga dayong turista na bumisita sa Pilipinas. Dahil sa pandemya, kinailangang isara muna ang bansa noong 2020 para bigyang prayoridad ang kaligtasan ng lahat.

Hindi pa man bukas ang Pilipinas sa mga turista galing sa ibang bansa sa kasalukuyan, pinaghahandaan na namin sa Department of Tourism ang muling pagbabalik ng turismong internasyonal. Isa ito sa mga bumubuhay sa ating ekonomiya at nararapat lang na pagtuunan ito ng pansin. Kapag maayos na kalagayan na ang ating bansa, mas madali nating maiuusad ang muling pagbubukas ng bansa sa ligtas at maginhawang paraan.

Kamakailan ay nakipagpulong ako sa International Air Transport Association (IATA), ang samahan sa kalakalan ng passenger at cargo airlines sa buong mundo. Itinatag ang organisasyong ito noong 1945 at layunin nitong padaliin ang proseso ng international travel. Kasama ng ilang mga lokal na lider ng turismo, pinagusapan namin ang posibilidad ng paggamit sa IATA Travel Pass, isang global at standardized app na magsisilbing digital passport ng mga turistang gustong maglakbay sa iba’t ibang bansa.

Maraming silbi ang digital travel pass na ito. Sa app pa lang ay makikita na ng mga nais bumiyahe ang impormasyon tungkol sa travel at health requirements sa bansang gusto nilang puntahan. Matutulungan din ng app ang mga tao na maghanap ng mga testing center at laboratoryo na pwedeng magsagawa ng COVID-19 tests na hinihingi sa kanilang biyahe. Ang resulta ng mga test ay makikita na mismo sa app at sinisigurado ng teknolohiya na ito’y pribado.

Bukod sa resulta ng mga test, maaari ring ma-access ang vaccination certificate ng isang indibidwal mula sa app. Kung tutuusin, isa itong “one-stop shop” na solusyon para mas mapadali ang pagkuha at pag-validate ng travel at health requirements, at para mas maitaguyod ang ligtas na turismo sa buong mundo.

Sa ngayon, higit sa 20 airlines na ang gumagamit ng IATA Travel Pass habang ito’y nasa trial o testing phase. Kung sakaling maipatupad na ang paggamit ng IATA Travel Pass sa Pilipinas, bibigyang prayoridad ang mga internasyonal na bisitang bakunado na, para masiguro na mananatiling ligtas ang mga tourism destination sa bansa. Kinalaunan, nawa’y maging susi rin ang app para muling mabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipinong maglakbay sa iba’t ibang bansa.

Ang lahat ng ito’y ipapatupad lamang sa tamang panahon. Sa ngayon, importante na lahat tayo’y magtulungan at gawin ang ating parte sa pagpigil ng pagkalat ng virus. Mabutihing magsuot ng face mask at face shield, maghugas ng kamay, at huwag kalimutan ang physical distancing. Naniniwala ako na malalampasan din natin ang pagsubok na ito.

Hanggang sa muli, stay safe Pinas!