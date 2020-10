Iangat ang edukasyon at pagsasanay ng mga guro

Bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts, and Culture, tinututukan ng inyong lingkod ang pagsusuri ng performance ng mga Teacher Education Institutions (TEIs) upang mas mapalakas at mapatatag ang kaalaman at kasanayan ng mga guro at gawin silang handa sa mga pangangailangan ng ika-21 siglo.

Kamakailan ay inihain natin ang Senate Resolution No. 526 na naglalayong tukuyin ang mga hamong kinakaharap ng “teacher education and training.”

Bunsod kasi ng mababang passing rate ng mga guro sa Licensure Examination for Teachers (LET) nitong mga nakaraang taon, talagang napapanahon nang i-angat ang kalidad ng pagtuturo at pagsasanay para sa ating mga guro. Mahalaga ito upang maiangat din ang kalidad ng pagkatuto ng mga estudyante.

Sa isang pagdinig sa Senado, ibinahagi ni Professional Regulation Commission (PRC) Board for Professional Teachers Chairman Dr. Rosita Navarro na wala pang 50 porsyento ang average passing rate para sa mga kumuha ng LET sa unang pagkakataon mula 2014 hanggang 2017.

Kahit noong nakaraang taon ay mababa ang naitalang passing rate para sa mga kumuha ng LET. Sa elementary level, ang passing rate para sa mga kumuha ng LET noong Marso 2019 ay 27.29 porsyento habang 31.24 porsyento lamang ang mga nakapasa noong Setyembre 2019. Para naman sa secondary level, ang passing rate para sa mga kumuha ng LET noong Marso 2019 ay 26 porsyento lamang at halos 40 porsyento lang para sa mga kumuha nito noong Setyembre.

Lumabas din sa isang pag-aaral ng World Bank Group at Australian Aid na maliban sa mga English elementary teachers sa Pilipinas, ang isang pangkaraniwang guro sa elementarya at high school sa bansa ay hirap sumagot sa ilang tanong ng content tests.

Nasa ilalim ng pangangasiwa ng Department of Education (DepEd) ang 85 porsyento ng ating mga mag-aaral at 75 porsyento ng mga guro. Importanteng mai-angkop ang edukasyon ng mga guro ayon sa mga pamantayan ng DepEd lalo na’t karamihan sa mga nagsisipagtapos mula sa TEIs ay nagiging guro sa mga pampublikong paaralan.

Napapanahon nang masuri ito nang maigi lalo na’t sinasalamin ng kalidad ng mga guro ang kalidad ng kaalaman ng ating susunod na henerasyon. Kung maaayos natin ang teacher education at training, aangat din ang buong bansa. #

