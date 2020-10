Ian sangkot sa iskandalo sa ‘Oh, My Dad’

Tuloy-tuloy sa pagbibigay ng ligaya, saya si Ian Veneracion sa pagbabalik niya sa family sitcom na ‘Oh, My Dad’ ngayong Sabado (Oct. 25, 5-6om) sa TV5.

Unang nakilala si Ian sa sitcom na Joey & Son, bilang batang anak ni Joey de Leon. Naging matinee idol, action star at dramatic actor din siya, at heto nga at muli niyang binalikan ang sitcom after 40 years.

Eh base sa reaction ng mga nakapanood sa teaser ng sitcom nina Ian, swak na swak din talaga siya sa pagpapatawa. Na likas din talaga ang husay niya sa komedya. In short, pasadung-pasado siyang komedyante!

Ang konsepto ng ‘Oh, My Dad’ ay ibinato ng producer na si Atty. Joji Alonso ng Quantum Films sa Team ng Brightlight Productions na sina Mr. Albee Beniez, Pat P. Daza at Corinna Vistan.

Nag-go signal agad sila kaya kinuha ni Atty. Joji si Alpha Habon bilang writer. Si Alpha rin ang sumulat ng film festival entry ng Quantum Film na ‘Buy Now, Die Later’. Nakitaan siya ng potensiyal ni Atty. Joji kaya nakaplano na ang movie directorial debut niya.

Ang award-winning TV and movie director na si Jeffrey Jeturian ang direktor ng ‘Oh, My Dad’. Sa totoo lang, si Jeturian ang director ng dating TV show na produced at hosted ni Atty. Alonso. Bale reunion nila ito after 28 years!

Hangad ni Atty. Joji na makatulong sa TV workers na nawalan ng trabaho dahil sa pandemyang dala ng COVID-19 kaya sumbak muli sa TV production at magbigay ng saya at kaligayahan sa manonood sa sitcom.

Sa kuwento ng ‘Oh, My Dad, sikat na basketball player pero bad boy si Ian bilang Mathew. Most Valuable Player siya at mabenta bilang endorser, showbiz gigs kaya naman bongga ang lifestyle.

Pero nabahiran ang malinis niyang pangalan nang masangkot sa isang eskandalo kaya napilitan siyang lumipad sa Amerika. Bumalik sa bansa matapos ang ilang taon at isa pa ring bachelor.

Umaasa rin siyang maibabalik ang kasikatang tinamasa dahil agad siyang may mga offer. Pero pagbalik niya, may naghahabol sa kanyang anak – hindi lang isa kungdi tatlo!

Makakasama ni Ian sa ‘Oh, My Dad’ si Dimples Romana na gaganap na kababata niya. Unang sabak ito ni Dimples sa sitcom matapos hangaan sa husay sa Kadenang Ginto.

Maghahabol bilang mga anak ni Ian sina Sue Ramirez, Louise Abuel at Adrian Lindayag.

Ang 'Oh, My Dad' ay mapapanood tuwing Sabado, 5-6PM sa TV5.