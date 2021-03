Ian, Ogie kinasasabikan sa US, Canada

Sa March 26, 8:00PM at March 27, 11:30AM na ang “Virtually Yours, KilaboTitos” nina Ogie Alcasid at Ian Veneracion sa KTX.ph.

Nadagdagan ang airing ng kanilang virtual concert dahil sa request ng mga taga-Amerika at Canada.

Sa March 26 airing kasi na 8:00PM, 7:00AM ‘yon sa East Coast at Canada at 5:00AM naman sa West Coast sa mga bansang ‘yon.

Ang daming mga fan nina Ogie at Ian na gustong bumili ng digital tickets at malabo naman silang makapanood sa original airing ng “Virtually Your, KilaboTitos”, kaya ginawan ‘yon ng paraan ng mga taga-A-Team Entertainment.

Eh, ‘yung 11:30AM ng March 27 dito sa atin, 10:30PM sa East Coast at 7:30PM sa West Coast sa mga lugar na ‘yon, kaya mas makakapanood ang mga kababayan natin doon.

So, ang bongga. Sa ngayon nga, maraming mga kababayan natin sa Amerika at Canada ang nakabili na ng digital tickets ng “Virtually Yours, KilaboTitos”.

‘Katuwa nga pala si Regine Velasquez-Alcasid dahil panay ang promote niya ng virtual concert ng mister na si Ogie. Panay nga ang pasalamat ni Ogie sa kanyang wifey dahil doon.

Anyway, nabawasan na naman ang stress ni Ogie as a performer sa nasabing virtual concert dahil nai-tape na nila ‘yon. Ang stress na lang niya ngayon ay bilang producer ng virtual concert nila ni Ian dahil tumutulong din siya sa pagma-market no’n, plus tutok din siya sa post-production.

Anyway, for three days nga pala (simula noong Wednesday hanggang ngayon), tali muna si Ogie sa taping ng “Your Face Sounds Familiar” kung saan kasama niya sina Sharon Cuneta at Gary Valenciano bilang judges.

Of course, happy rin si Ogie dahil bukod sa “ASAP Natin ‘To” at “It’s Showmtime” ay nakakapag-promote rin siya sa “Your Face Sounds Familiar” ng virtual concert nila ni Ian.

Sheree pantasya si Veneracion

Isa si Gian Magdangal sa tatlong guest sa “Virtually Yours, KilaboTitos”. Kasama rin niya ang kapwa niya A Team talents na sina Lara Maigue at Moira Lacambra.

Sa interbyu ko kina Gian at Moira sa “Anything Goes” ng Abante News Online Facebook page noong Monday ay natanong ko siya tungkol sa pagiging parents nila ng ex-girlfriend na si Sheree (former Viva Hotbabes member) sa anak nilang si Haley.

Sabi ni Ian, magkasundo silang dalawa ni Sheree pagdating sa pagiging co-parent kay Haley. Nagsu-support daw siya sa anak niya hanggang sa makakaya niya.

Wala nga raw silang problema ni Sheree dahil kahit naghiwalay sila, friends pa rin sila. Kilala nga rin daw ni Sheree ang girlfriend niya ngayon.

“Actually, guest ako sa online concert ni Sheree sa April. Ok kaming dalawa,” pahayag ni Gian.

Naikuwento rin ni Gian na 13 years old na si Haley.

Pabiro nga palang naikuwento ni Gian na nagalit sa kanya si Sheree dahil hindi niya ito isinama sa taping ng “Virtually Yours, KilaboTitos”.

Crush daw kasi ni Sheree si Ian!