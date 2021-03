I Will: The Musical, ipinakilala na ang mga bida

Ang ALW Film Production, ang kompanyang tumayo bilang co-producer ng “I, Will: The Doc Willie Ong Story” (2020) ay inihayag ang balita tungkol sa paggawa ng isang musikal tungkol sa buhay doctor at pilantropo ni Willie Ong na pinamagatang, “I Will: The Musical.”

Ang bagong musikal ay ipapakita rin ang kalagayan ng mga manggawang medikal na nakakararanas ng mga sintomas ng pagkalungkot at depression, lalo na sa panahong ito na may pandemya.

Itatanghal sa Hunyo 2021 ang “I Will: The Musical” ay pre-recorded mula sa isang tanghalan at mapapanood na walang bayad sa mga social media platform ni Dr. Ong, sa kanyang YouTube na may 5.63M subscribers at sa Facebook kung saan meron naman siyang 15M followers.

Upang mabigyang buhay sa entablado ang kanyang buhay, ang kanyang katuwang sa proyekto ay award winning musical director, kompositor at liriko. Rommel Ramilo (“San Pedro Calungsod,” “King David”).

Ang mga kasaling multi-talented international Filipino artists sa musikal ay sina Gerald Santos na gaganap bilang Dr. Willie Ong (“Miss Saigon,” “Sweeney Todd”), Paulina Yeung bilang si Dra. Anna Liza Ong (“King and I”), Jett Pangan (“Nine,” “Sweeney Todd”), Ima Castro (“Miss Saigon,” “Sweeney Todd”), at si Robert Sena (“Miss Saigon,” “Rak of Aegis”).

Kasama rin sa musikal sina Roxy Aldiosa, Victoria Mina, Audrey Mortilla, Alexa Prats, Ivy Padilla, Khalil Tambio, Jay Barrameda, Lance Soliman, Miguel Rivilla, at Vince Conrad.

Ang “I Will: The Musical” ay nakatakda upang maging isa sa mga unang propesyonal na produksyon na ganap na itinanghal sa isang pisikal na teatro habang ang National Capital Region (NCR)sa Pilipinas ay nasa quarantine pa rin.

Ilang buwan bago tumuntong ang cast sa mismong tanghalan, karamihan sa mga sesyon ng pag-eensayo ay gaganapin on line, lalo ba ang mga pagsasanay sa mga kanta at musika na pamamahalaan ni Tony Junior Ramos, ang musical vocal arranger.

Pahayag ni director Ramilo: “Our partner venue has laid down strict COVID-19 protocols to ensure everyone’s safety, including swab tests before occupying the theatre. During our technical week, all casts and production crew members will go on a locked-in or bubble setup.”

24 original songs ang nilikha ni Ramilo para sa bagong musikal.

Pagtatapos ni Santos: “Isang malaking karangalan sa akin na bigyang buhay sa entablado si Dr. Willie Ong. Exciting, dramatic at ang daming aral na makukuha ang mga manonood sa mga pinagdaanan niya sa buhay. Hindi madali kung paano niya narrating ang kanyang tagumpay na tinatamasa sa kasalukuyan. Ang sarap niyang kausap at makinig sa kanyang kwento tungkol sa kanyang struggles at success. I hope everyone will give thus new musical lots of love and support.”