‘I will kill her!’ Vice Ganda nagselos sa harutan nina Jackie, Greg

Meron na namang bagong kinakikiligan ang madlang people dahil kung dati, ang loveteam lang ni Vice Ganda at ‘It’s Showtime’ dancer na si Jackie ang inaabangan, umaariba na rin ang tambalan ni Vice at ng escort ng ‘Miss Q and A’ na si Greg.

Labis ang tawanan kapag pare-pareho na silang nasa stage dahil si Vice, hindi alam kung sino ang pipiliin sa dalawa. Magpapaka-sweet siya sa dan­cer, pero hindi rin naman niya mapipigilang harutin ang escort.

Gaya na lamang ng may lumutang na picture na magkasama sina Jackie at Greg. Nakarating ito kay Vice at hindi niya nagustuhan.

“Don’t take a picture of her again. You don’t take picture of me, you take picture of her. You want me to kill her,” pabirong sabi ni Vice sa tisoy na ‘Miss Q and A’ escort.

Tumuloy naman ang kuwento sa sumunod na episode at muling inusisa si Greg sa kunwa­ring paghaharutan nila ni Jackie.

“Do you know how it pains me to see you with other girls,” tanong ni Vice.

“I’m sorry Vice, will you please forgive me,” pakiusap naman ni Greg na may matching accent pa.

Pero sa huli, muli pa ring bumalik si Vice kay Jackie, at niyakap ito. Pero habang niyayakap niya ang dancer, sumesenyas naman ng “I love you” si Vice kay Greg, na para bang pinagsasabay ang dalawa.