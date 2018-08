I really felt God’s presence — Ogie

Alam mo, Dondon (my dear editor), bilib ako kay Ogie Alcasid! Aba, puyat-puyatan siya noong Friday dahil anong oras na rin natapos ang concert niya at sa kuwento nga niya, almost 1:00 am na rin sila nakauwi ng bahay.

“‘Lam mo na, matanda na, kaya konti na lang ang tulog at palaging maagang nagigising,” sey ni Ogie kahapon ng bandang 8:00 am habang katsikahan ko sa Viber.

Sabi pa ni Ogie, sobrang happy siya dahil successful nga ang 30th anniversary concert niya sa Smart Araneta Coliseum, ang OA.

“I am so happy, Jun!!! My heart is full! I really felt God’s pre­sence last night!” sabi pa niya.

Sobrang happy rin si Ogie sa magagandang feedback na naglalabasan sa social media mula sa mga nanood ng OA.

“Siyempre, thankful ako na nagustuhan nila ang concert. Sobrang grateful talaga ako sa lahat ng mga nagpunta at nanood sa OA. Happy.

“Pati siyempre sa lahat ng mga nag-guest sa concert. Sa lahat ng nagtrabaho at mga tumulong. Pati sa sponsors!” pahayag ng mister ni Regine Velasquez-Alcasid.

At dahil birthday bukas ni Ogie at 51 years old na siya, tinanong ko rin kung ano ang birthday wish niya.

“Just wish continued­ good health for me and for everyone,“ ang simple birthday wish ni Ogie.

Actually, sobrang blessed na rin naman talaga si Ogie, hindi lang sa kanyang career at mga business, pati sa pamilya niya, kaya wala rin akong maisip na puwede pang i-wish sa kanya kundi ang continues happiness.

In fairness, isa si Ogie sa mga taga-showbiz na masasabing sobrang totoong tao at magaling makisama!

***

Sampalan, sabunutan nina Bianca, Kyline super bet ng mga fan

Kaloka lang at ilang weeks nang nagtapos ang GMA 7 primetime series na Kambal Karibal, pero patuloy pa rin ang ba­ngayan ng mga fan nina Bianca Umali at Kyline Alcantara, huh!

Ayaw pa rin nilang magpaawat, kaya I rea­lly doubt kung magiging close pa ba ang dala­wang ‘yan, ‘noh?!

Teka! Bakit kaya hindi mag-isip ang Kapuso network ng another project para kina Bianca at Kyline?

Siguro dapat gumawa sila ng mala-Mara Clara soap na punuin nila ng sampalan at sabunutan ng dalawa at tiyak na magki-click ‘yon, huh!

What do you think, Dondon?! (Hahahahaha!)