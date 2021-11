I Love Taguig

Kung mapapasyal kayo sa Lungsod ng Taguig lalo na sa Bonifacio Global City o BGC, kitang-kita ninyo ang pag-asenso ng lungsod sa dami ng naggagandahang buildings, shops at iba pang commercial establishments. Ang UP at De La Salle University ay nagtayo na din ng mga campuses nila sa Taguig, at marami na ring foreign embassies at international schools ang lumipat na sa lungsod.

Pero alam ‘nyo bang sa kabila nito ay noon lamang December 2004 naging lungsod ang Taguig? Batang lungsod pa ito kung ikukumpara sa iba, pero napakabilis ng pag-asenso.

Ikukwento ko sa inyo ang pag-angat ng Taguig para mapag-alaman natin ang mga “best practices” na maaring tularan ng ibang lungsod para sila rin ay umasenso.

Nagsimula ang pag-asenso ng Taguig ng maging mayor noong 2010 si Lani Cayetano, ang butihing kabiyak ni former Speaker Alan Peter Cayetano. Bago naging mayor si Lani ay kabaligtaran ang sitwasyon at halos hindi alam ng mga tao na ang Taguig pala ay sakop ng Metro Manila. Ngunit dahil sa mga mabuting programa at malinis na pamamalakad, naiangat ni Lani ang Lungsod ng Taguig kung ano na siya ngayon.

Isa lang ang misyon ni Lani—paunlarin ang Taguig. Mga programang simple ngunit kailangan ng matinding determinasyon ang ipinatupad ni Lani. Binaba niya ang tax rates sa Taguig para makumbinsi ang mga malalaki at maging maliliit na negosyante na mag-invest sa lungsod. Sapagkat kapag dumami na ang investors ay makakalikom rin ng maraming pondo para sa mga programang mapapakinabangan ng mga Taguigeño, tulad ng de-kalidad na edukasyon at healthcare.

Mula sa income na P2 billion ng Taguig city government ay napalago ito sa ilalim ng pamumuno ni Lani sa halos P12 billion kada taon.

Dahil sa mga repormang pinatupad ni Lani ay naging mabilis ang pag-asenso ng Taguig. Hindi lang sa magagara at matataas ng buildings at sa maaayos na kalye makikita ang pag-asenso ng Taguig kundi maging sa serbisyo at programang pinapatupad sa lungsod na tunay na nadarama ng bawat Taguigeño.

Sa Taguig, hindi lang sa college may scholarships kundi pati na rin kung balak mong mag-board exams sa pagiging abogado, doktor at iba pang propesyon. May mga scholarships din para sa public school teachers at mga local government employees na gustong mag-masteral o doctoral studies.

Siyempre pa, libre ang notebooks, pencils, ballpens, iba pang school supplies, health kits, bags, uniforms at sapatos sa lahat ng estudyante sa public elementary at high schools sa Taguig.

Dahil sa education programs ni Lani, tumaas ang ranggo ng Taguig kumpara sa ibang lungsod sa performance ng mga estudyante sa National Achievement Test (NAT). Mula pang 13th na isa sa mga kulelat noong 2009 bago naging mayor si Lani, naging no. 1 ang Taguig sa magkasunod na taon ng 2014 at 2015.

Sa programang pangkalusugan naman ay hindi rin pahuhuli ang Taguig. Lahat ng Taguigeño ay may 40 percent discount sa Taguig-Pateros District Hospital ng lungsod bukod pa sa Philhealth coverage. Nag-hire ng dagdag na doktor, nars, at iba pang health personnel hindi lamang sa public hospitals ng lungsod kundi maging sa mga barangay health centers, para mapalapit pa lalo ang serbisyong pangkalusugan sa mga Taguigeño. Pinaganda , pinalawak at nilagyan ng mga modern medical equipment ang city hospitals. Libre ang gamot at hinahatid pa sa mga bahay ng mga seniors at bed-ridden na mga pasyente.

Ilan lang yan sa mga program ni Lani na hindi na natin mababanggit lahat dito dahil baka kulangin tayo sa espasyo.

Lahat naman ng iyan ay pinagpatuloy at lalo pang pinagbuti ng mahalal si Lino Cayetano na mayor ng Taguig noong 2019, ang taon na si Lani naman ay naging congresswoman.

Para ding naging blessing sa mga Taguigeño itong si Mayor Lino dahil napagpatuloy niya ang mabuting pamamahala nitong “probinsiyudad” ng Taguig. Tunay na kapuri puri ang ginawang dedikasyon ni Lino. Sa kanyang ‘efficient management,’ naipagpatuloy niya ang mga programang sinimulan ni Lani at naituloy niya ang vision ni Speaker Alan sa Taguig na maging ehemplo sa ating mga kababayan, hindi lamang sa mga tagarito kungdi kahit sa buong bansa.

Ang isa pang talagang mabibilib ka ay kung paano na sa bukod sa pagiging highly urbanized ng Taguig ay nagawa pang pagtuunan at hindi kalimutan ang mga fishing and farming communities dito. Para umasenso ang mga komunidad na ito, nakipagkasunduan si Mayor Lino sa Department of Agriculture na magtayo ng Agri-Industrial Business Corridor (ABC) for freshwater aquaculture and urban farming sa Taguig. Kita ‘nyo, walang napapag-iwanan sa Taguig.

Lalong tumingkad ang kapuri-puring performance ni Mayor Lino ng dumating ang hamon ng pandemic. Naging modelo ang Taguig sa maayos at agresibong pandemic response ng lungsod at maging sa ligtas at mabilis nitong Covid-19 vaccination drive. Ligtas at maayos din ang unti-unting pagbubukas ng ekonomiya sa Taguig sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Lino.

“Lungsod aasenso” kung may lider na may determinasyon, integridad at kakayahan na magpatupad ng mga reporma.

Sa mabilis na pag-asenso ng Taguig sa kabila ng mga hamon st balakid, napatunayan muli na kapag may problema, may LUNAS.