I lost to a great legend – Matthysse

WALANG nagawa kundi purihin ni Argentinian boxer Lucas Matthysse si Manny Pacquiao na umiskor ng seventh-round technical knockout victory sa kanilang laban sa Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia kahapon.

“He’s a great fighter and a great champion,” pahayag ni Matthysse sa isang panayam matapos ang laban.

Aminado ang dating kampeon na kumpiyansa siyang siya ang mananalo sa laban subalit hindi aniya ito pumabor sa kanya.

“Sometimes you win, sometimes you lose. Today was my turn to lose but I lost to a great fighter, a great legend,” dagdag nito.

Tatlong beses pinahalik sa lona ni Pacquiao si Matthysse – una sa pangatlong round; pangalawa sa ikalimang round at panghuli sa ikapitong round sa pamamagitan ng upper cut.

Sabi ni Matthysse, magpapahinga muna siya matapos ang laban at bibigyan ng panahon ang kanyang pamilya.