Hybrid rice model farm sa Marawi

Upang mapasimulan ang rehabilitasyon ng Marawi City, isang 50 ektarya na hybrid rice model farm ang itatayo sa lungsod na winasak ng giyera.

Isinakatuparan ang proyektong ito sa pakikipagtulungan ng Auto­nomous Region of Muslim Mindanao (ARMM) at ng SL Agritech Corp. (SLAC).

Naghahanap na umano ng tamang lugar ang mga tauhan ng Provincial Agriculture Office ng Lanao del Sur, ayon kay SL Agritech Corp. Chairman Henry Lim Bon Liong.

May kalakihan ang farm na gagastusan ng P30,000 kada ektarya, sa hangarin makaangat mula sa may 5 buwang labanan sa pagitan ng mga terorista at tropa ng pamahalaan.

Isasagawa ng SLAC ang pagtatanim ng hybrid rice, sa pakikipagtulu­ngan ng Go Negosyo, city government, at ng Department of Agriculture.

Ang Marawi City, kilalang summer capital of the South, ay malamig ang panahon at may mga magsasakang nagtatanim ng tradisiyonal na binhi ng palay.

Ayon kay SLAC Consultant Dr. Frisco M. Malabanan, bukod sa technical assistance at financial assistance, ay tuturuan ang mga magsasaka ng proper farm management.

Batay sa pagtaya ng mga eksperto manga­ngailangan ng P150B para sa rehabilitasyon ng Marawi City.