Huwag sirain ang reputasyon at tiwala sa utang

Dear Atty. Claire:

May na-loan po kasi ako sa online lending company. P8,000. Hindi ko po agad nabayaran sa araw ng pagbabayad dahil nu’ng time na ‘yun ay gipit na gipit talaga ako.

Then after one month nakapaghulog ako ng P2,000 para sa loan. Kaso ‘yung lending company po sinisingil na ako ng P13,000+ at gusto po na bayaran ko nang buo. Eh hindi ko po kaya magba­yad ng ganu’n kalaki, ang kaya ko po installment.

Hanggang sa napaba­yaan ko na po ‘yung loan, then may nagte-text po sa akin na magpa-file raw ng case at magkaka-record daw po ako sa NBI.

Ngayong araw may tumawag daw po sa opisina pero naka-leave ako, taga-press daw po sabi ipa-publish daw ako na may violation sa RA 8484 Art. 354.

Gusto ko lang po ma­laman kung totoo po ba na nilalagay sa diyaryo ‘yung mga ganu’ng case?

Nangangamba ako dahil makakasira po ito sa reputasyon ko.

Ano rin po ang dapat kong gawin kung ayaw nila pumayag na installment ang pagbayad, gusto isang bagsakan, hindi ko po kaya ‘yun.

Sana po matugunan ninyo ang katanungan ko.

Thank you po,

Nicai

Ms. Nicai:

Ang hindi pagbaba­yad ng utang ay tunay na kasiraan ng reputasyon ng isang tao kaya’t bago pa man mangutang ay dapat handa nang tumapad sa obligasyon ng pagbabayad sa oras. Huwag sirain ang tiwala ng nagpautang.

Noong handa kang magbayad nang hulugan at ayaw nilang pumayag ay dapat na nagpadala ka na ng sulat na nagsasabi ng offer of payment mo sa paraang kaya mo at kung ayaw pa rin ay magpatulong ka na sa abogado upang makapagsampa ng petition for consignation upang sa korte na kayo mag-usap para maideposito ang bayad sa korte upang hindi na lumaki pa ang interes.

Sa nangyari sa iyo ay pinabayaan mo kaya? Tuloy-tuloy ang takbo ng interes ng utang mo hanggang ngayon.

Kung ikaw ay kinasuhan na ay dapat na­bigyan ka na ng subpoena para sumagot sa kaso at kung wala pang kaso ay hindi nila basta-basta mapa-publish ang pangalan mo sa diyaryo. Hindi pumapayag ang mga kilalang diyaryo sa mga harassment ng mga collecting agency.

Sa ngayon ay maki­pag-ugnayan ka nang personal sa lending company kung alam mo ang opisina upang ipabatid ang planong pagbaba­yad. Mas mainam na may sulat kang ipapa-receive para may ebidensiya ng planong pagbabayad. Hindi nila masasabi na manloloko ka at umiiwas sa obligasyon. Kapag hindi pumayag ay saka ka na dumulog sa korte ka­tulad ng sinabi ko upang makaiwas sa mas mala­king interes.

***

Kung may katanungan pa ay tumawag lamang sa 410-7624/ 922-0245 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com