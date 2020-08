Huwag magpa-Goyo!

Naaalala ko ang pelikulang “Goyo: Ang Batang Heneral” at hindi ko maiwasan magkaroon ng malalim na kalungkutan. Ang isang mensahe sa pelikula na labis na nakakabahala ay nagsasabi na ang rebolusyon para sa kalayaan ng Pilipinas ay hindi nagtagumpay dahil sa masamang pamumuno nito. Sa halip na suportahan ang mga mga taong tunay na naglingkod sa bayan, binale-wala sila ni Aguinaldo. Higit na pinahalagahan ni Aguinaldo ang katapatan sa kanya ng tao kaysa ang kakayahan at pagmamahal sa bayan.

Nakakadurog ng puso ito dahil, hanggang ngayon, laganap ang ganitong klase ng pamununo hindi lamang sa pamahalaan. May mga namumuno na ang tingin sa sarili ay sila ang sugo na may tanging tugon sa lahat ng suliranin, masyadong mataas ang tingin sa sarili at sa inaakala nilang kakayahan. Nguni’t pagdating sa gawa, walang ibubuga at hindi alam ang gagawin maging sa mga pinaka-simpleng sitwasyon.

Kapag pinakinggan mong mabuti, wala naman talagang laman na sustansiya. Kadalasan, ang kaya nilang sabihin ay mga pangungusap na hindi kailangan ng masusing kaalaman at mabigat na pag-iisip, sapagka’t ang mga ito ay maituturing na laging tama. Ang mga katagang “dapat mag-tulungan tayo” ay isang halimbawa ng ganitong mga de-kahon na pwedeng bigkasin. Walang iniwan ito sa madalas na sabihing adhikain na “pandaigdigang kapayapaan.”

Madali ring mahalata ang mga ganitong klase ng tao. Inililihis nila ang usapin palayo sa tunay na paksa. Sa halip na magbigay ng makabuluhang mensahe, paulit-ulit na lamang ang kanilang sinasabi. At para humaba ng bahagya ang kanilang sinasabi, asahan mong magbabanggit ng mga personalidad para pasalamatan at pasarapin ang kanilang pakiramdam. Sila rin ay mabilis na kumuha ng kredito sa anumang magandang pangyayari, kahit wala silang naiambag dito, na marahil ay mga proyekto na inisip at sinimulan ng kanilang mga pinalitan. Sila rin ay mabilis humanap ng maaring sisihin bagama’t, kadalasan, kasama sila sa ugat ng suliranin.

Impostor, o mga mapagkunwari, ang tawag sa ganitong mga tao. Sila ay mga huwad na pinuno na ang tanging galing ay ang pakinabangan ang mga pribilehiyo ng posisyon. Sila rin ay mala-hunyango na walang matibay at matapat na paninindigan at nag-iibang anyo depende kung saan ang kanilang pakinabang.

Sa dulo ng pelikula, mayroong suhestiyon ang manunulat na ipinagkanulo ni Aguinaldo ang interes ng rebolusyon at ng bayan kapalit ang pananatili niya bilang Pangulo at iba pang mga pribilehiyo na galing sa mga Amerikano. Sa konteksto natin ngayon, ano kaya ang naging kapalit na benepisyo para sa mga taong piniling hindi maging tapat sa taong-bayan? Kakayanin kaya nilang pasanin sa kanilang konsiyensiya ang ginawa nilang pagtataksil? At, higit sa lahat, magiging sulit kaya para sa kanila at kanilang mga pamilya ang pagsuko o pagpapa-arkila nila ng kanilang boses?

Sabi nga, maari maloko ang ilang tao sa lahat ng pagkakataon. Maari ring maloko ang lahat ng tao sa ilang pagkakataon. Nguni’t, hindi maloloko ang lahat ng tao sa lahat ng pagkakataon. Pasasaan ba at magkaka-alaman din.