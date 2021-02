Huwag limitahan edad sa COVID bakuna – WHO

Hindi ipinapayo ng World Health Organization (WHO) na limitahan ang edad ng mga tuturukan ng bakuna laban sa COVID-19.

Ayon kay Dr. Rabindra Abeysinghe, kinatawan ng WHO sa Pilipinas, prayoridad sa vaccination program kontra COVID-19 ang mga madaling mahawa katulad ng matatanda, mga health care worker at iba pang frontliner.

“We are not actually advising a cap on the age because if you look at the age groups, the mortality becomes increasingly higher as age increases. Priority is to vaccinate and protect the most elderly,” paliwanag pa ni Abeysinghe sa panayam sa telebisyon nitong Lunes.