Huwag idamay ang mga paaralan

Nanawagan ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa publiko na makinig muna bago manghusga kaugnay sa panukalang isalang sa ‘mandatory drug testing’ ang mga Grade 4 student pataas.

Saludo tayo sa trabaho ng PDEA at talaga namang ang da­ming ‘accomplishment.’ Kung pagbabasehan ang mga press conference na ipinatawag ng ahensiya ay talaga namang ‘big time’ ang mga huli.

Kaya lang mukhang hindi nababawasan ang iligal na droga.

***

Masalimuot at malupit ang sindikato ng iligal na droga. At kahit maraming huli at buy-bust na naisagawa ang PDEA, PNP-CIDG, NBI at iba pang ahensiya ng gobyerno laban sa iligal na droga ay may nakakalusot pa rin.

Sa kabila ng pi­naigting na kampanya ng gobyerno, hindi pa rin natitinag ang sindikato. Bagsakan na rin ngayon ng iligal na droga ang mga eskwelahan batay sa nadiskubre ng PDEA. Ginagamit nang ‘courier’ ngayon ang mga mag-aaral.

Maraming buhay na ang nawala kapwa mula sa hanay ng mga gumagamit at tulak. Nagbuwis din ng buhay ang mga pulis at iba pang mga awtoridad dahil sa iligal na droga. Dapat lang tuldukan ang problema at panganib ng iligal na droga na ang target ay kabataang Filipino.

***

Ang panukalang isalang sa ‘random mandatory drug testing’ ang mga mag-aaral na murang-mura pa ang kaisipan ay isang bagay na dapat pag-isipang mabuti. Sa halip na makatulong, baka makasama pa sa mga bata.

Kung isasailalim sa drug testing ang mga napiling estudyante, baka ma-trauma ito matapos sumalang. Sigurado kapag nalaman ng mga kaklase, magiging tampulan ito ng tukso bagay na dadalhin ng bata hanggang sa lumaki.

***

Trabaho ng PDEA, PNP at iba pang mga law enforcement agency na protektahan ang mga mag-aaral laban sa mga elementong kriminal lalo na sa sindikato ng iligal na droga.

Kung talagang napapasok na ng sindikato ang mga eskwelahan, sagot nga ba ang ‘random mandatory drug testing’ sa mga mag-aaral para matukoy ang pinagkukunan ng iligal na droga? Bakit ang mag-aaral ang target?

Hindi dapat mabulabog ang katahimikan ng mga paaralan. Dapat protektahan ang mga silid-aralan, hindi dapat ‘ma-tokhang’ ang mga eskwelahan para lang ipatupad ang ‘random mandatory drug testing’ sa mga mag-aaral dahil sa paniniwala ng PDEA na napasok ng sindikato ng iligal na droga ang mga paaralan.

Dapat lang suportahan ang kampanya ng gobyerno laban sa iligal na droga. Mara­ming kampanya na ang ipinatupad tulad ng ‘Oplan Tokhang’ at ‘Oplan Double Barrel Reloaded.’ Bumaha ng dugo kung hindi man ay nabahiran ng dugo ang mga Oplan na ito, huwag nang idamay ang mga paaralan.