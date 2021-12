Huwag hintayin ang Pasko sa ‘repat’ flights

Sa mga pelikula mga tropapips, nakakarinig tayo ng mga linya na: ‘Bakit nandyan ka pa? Bakit hindi ka pa kumilos? Anong hinihintay mo, Pasko?”

Pero sa tunay na buhay, talagang dapat kumilos na agad ang mga kinauukulang ahensiya ng pamahalaan–partikular ang Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration–para maiuwi ang mga kababayan nating OFWs na stranded ngayon sa mga bansang nasa “red list” dahil sa takot natin sa Omicron variant ng COVID-19.

Batay sa mga lumabas na ulat, nasa halos 100 Pinoy na (na karamihan eh nasa Europe) ang stranded at hindi makauwi sa Pilipinas dahil nga nasa red list ang bansa na panggagalingan nila.

Kapag nasa red list kasi natin ang isang bansa, bawal tayong magpapasok ng biyahe. Maliban na lang ang mga repatriation flights na ginawa ng pamahalaan para sunduin ang mga kababayan natin doon.

Sa repatriation flights kasi, mas kontrolado ng pamahalaan ang sitwasyon ng mga OFW. Pag-uwi nila sa Pilipinas, kasado na rin ang mga tutuluyan nilang hotel na magsisilbing quarantine facility nila bago sila pauwiin sa kani-kanilang pamilya.

Pero dapat gawin na agad, as in now na, ang repatriation flights para kauwi sila bago magpasko. Marami kasi sa mga uuwing OFW ay mga magbabakasyon ngayong Pasko. Kaya kung “hihintayin pa ang Pasko,” gaya ng nadidinig nating linya sa pelikula, aba’y baka matapos na ang bakasyon nila.

Baka ang mangyari, kung kukupad-kupad ang kilos para sa repatriation flights, baka kahit sa pagsalubong sa bagong taon eh hindi magawa ng mga OFW. Ang matindi pa niyan, dahil bilang ang araw ng bakasyon ng mga OFW, baka pagdating nila dito sa Pilipinas eh tapos na ang bakasyon nila at maliligo na lang sila para bumiyahe uli pabalik sa bansang pinagtatrabahuhan nila.

Ilang OFW na ang naibalita na natengga sa airport dahil bigla silang inabutan ng “red list.” Sayang naman ang paalam nila sa mga amo nila at mga biniling pasalubong kung hindi sila makakauwi ngayong Pasko.

Para saan pa na tinawag nating silang “bayani” kung hindi naman sila tutulungan kaagad sa kanilang sitwasyon? Biruin niyo mga tropapips, kahit may pandemic eh tuloy pa rin ang pag-angat ng remittances ng mga OFW hanggang ngayong magtatapos na ang 2021.

Sa pagtaya nga ng isang ekonomista, malaking tulong ang remittances para makabangon ng ekonomiya dahil palalakasin ng kanilang padala ang domestic spending, pati na sa reserba sa dolyar.

Batay sa huling datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sinasabing $2.74 bilyon ang cash remittances nitong Setyembre. Mas mataas ito ng 5.2 percent kumpara sa kaparehong panahon noong 2020.

Dahil unti-unti na ring nagluwag ang ibang bansa, at nadagdagan na rin ang mga nakaalis na OFWs ngayong 2021, at panahon ng kapaskuhan, inaasahan na mas mataas pa ang papasok na remittance sa huling tatlong buwan ng 2021.

Kung ikukumpara sa cash remittances ng Setyembre ang gagastusin sa repatriation flights, aba’y sobra-sobra pa ‘yon. Kaya naman huwag nating paiyakin sa lungkot ang mga OFW ngayong Pasko dahil hindi sila makauwi.

Mas magandang balita na iiyak ang mga OFW dahil sa tuwa na makakapiling nila ang kanilang pamilya ngayong Pasko. At ‘yon ay dahil sa mabilis na kilos ng DFA at OWWA, na hindi na naghintay ang Pasko. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”