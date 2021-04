Huwag haluan ng politika ang ‘Bayanihan’

Mainit na pinag-usapan ngayon ang mga nagsulputang community pantry sa ibat’ ibang panig ng bansa na ang layunin ay tumulong sa mga nangangailangan at matinding naapektuhan ng dinaranas na pandemya.

Nagsimula sa isang maliit na kariton sa Maginhawa Street sa Quezon City, ang community pantry ay makikita na ngayon sa kahit saang panig ng Metro Manila at iba pang lugar sa bansa bitbit ang mensahe ng pagdadamayan at pagtutulungan para maitawid ang isang araw ng bawat pamilya.

Likas po sa mga Pilipino ang pagiging matulungin at napalutang sa konsepto ng community pantry ang bayanihan spirit o pagtutulungan at malasakit ng walang hinihintay na kapalit sa panahon ng pangangailangan.

Nakakataba po ng puso at talaga namang maipagmamalaki ang bayanihang ipinapakita ngayon ng mga kababayan natin dahil maging ang mga taga-ibang bansa ay humanga sa katangiang ito ng mga Pilipino.

Malugod po na tinatanggap ng gobyerno ang inisyatibang ito ng ating mga kababayan dahil dito nakikita ang pagtutulungan ng bawat isa nang hindi kailangang iasa lahat ang pasanin sa pamahalaan mula sa epektong dulot ng pandemya.

Matagal na po nating panawagan sa lahat na magbayanihan at ang mga inisyatibong ito ay sang-ayon sa pagkakaisa na gusto nating mangyari.

Matindi po ang pinsalang idinulot ng COVID-19 sa buhay ng mga Pilipino, sa ekonomiya at sa gobyerno at malaking bagay ang bayanihan o pagtutulungan para sama-samang umahon sa epekto ng pandemya.

Magbigay ng tulong ayon sa kakayahan at maluwag sa puso, at huwag po nating gamitin sana ito para manira o ipamukha ang kakulangan ng iba.

Sang-ayon po tayo sa pahayag ni Senador Bong Go na ang pagtulong sa kapwa ay walang pinipili, at dapat walang pulitika—maging ikaw man ay pula, puti, dilaw, asul–lahat ay maging parte ng bayanihan.

Nakakalungkot lang na may ilang indibidwal na hindi maiwasang gamitin ang magandang adhikain ng community pantry para mamulitika at para makabanat sa gobyerno.

Sadyang may mga taong sinasamantala ang lahat ng makitang pagkakataon kahit pa maganda ang layunin para butasan ang gobyerno, sa halip na sumama na lamang at makipagtulungan.

Tila nakalimutan na malamang ng mga kritiko ang mga tugon ng gobyerno para matulungan ang mga kababayan natin tulad na lang ng ayuda, social amelioration program, mga libreng transportation, libreng masks, test at bakuna.

Pero habang patuloy ang pagdami at pagkalat ng community pantry, huwag po nating kalimutang sundin ang health protocols para masigurong ligtas sa peligro ng COVID-19.

Maganda po ang intensiyon ng inisyatibang ito ng pribadong sektor pero huwag po nating sayangin at isantabi ang mga ginagawa na nating pag-iingat ng mahigit isang taon para masiguro ang patuloy na proteksiyon laban sa bagsik ng virus na nilalabanan natin hanggang ngayon.

Nakakalungkot lang na may isang matandang nagbuwis ng buhay sa paghahangad na makakuha ng konting tulong sa isang community pantry sa Quezon City dahil sa kakulangan ng koordinasyon at pagtiyak sa seguridad ng lahat ng mga nagpunta sa lugar.

Huwag po tayong magkanya-kanya ng dahil lamang sa pananaw sa pulitika, dahil ang tunay na layunin ng bayanihan ay pagtulong sa kapwa ng hindi dapat nalalagay sa peligro ang buhay ng kapwa.

Ulitin ko lang, welcome sa gobyerno ang pagbabayanihan pero mahalaga rin ang koordinasyon ng mga organizer sa mga otoridad at sa mga opisyal ng barangay para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng komunidad.

Huwag po nating labagin ang ipinatutupad na health protocols dahil ito po ang mitsa ng mas mahabang kalbaryo laban sa COVID-19 sakaling hindi nasunod sa mga community pantry.

Palaging nakahanda po ang gobyerno para alalayan ang adbokasiya at inisyatibang ito ng pribadong sektor, at katunayan ay hinihikayat din ang lahat ng mangagagawa ng gobyerno, kasama na ang mga pulis at sundalo na makibahagi sa bayanihan at sumuporta sa inisyatiba ng komunidad para matulungan ang publiko laban sa epekto ng pamdemya.

Ang laban po sa COVID-19 ay hindi lamang laban ng gobyerno kundi laban ng lahat ng mga Pilipino, at laban ng buong mundo. Malalagpasan po natin ito basta magkaisa at magtulungan ang lahat. Laban lang po tayo!