Huwag balewalain ang mga sintomas

Tayong mga Pinoy ay sadyang masisipag. Gagawin lahat para maibigay ang mga kinakailangan ng pamilya at mga mahal sa buhay. Kasama dito ang tirahan, pagkain, damit, pagaaral, pati na din ang maliliit na luho. Ngunit sa kagustuhang magawa ang lahat, kadalasan ay sumosobra din ang pagod. Ang mahirap, kung minsan ay may kaakibat na mga sintomas. Ang tanong sa atin ngayong linggo ay maayos naman ang kapatid ng ating reader, mabuti ang pangaraw araw na trabaho bilang guro sa public school. Dahil sa kalagayan ng sitwasyon dahil sa Covid19, ay virtual ang mga klase. Hindi naman daw gaano kahirap ang trabaho tulad ng dati na pisikal pumapasok. Natanggal ang biyahe papasok at pauwi dahil nasa bahay lamang at hindi na gaanong pinoproblema ang mga dami ng gamit na dati rati’y daladala. Ngunit napansin na lang mabilis mapagod, nangingimay ang mga paa at binti, hanggang sa tuluyang humina ang lakas nito. Sa katagalan, naapektuhan na pati ang pag ihi, at pagdumi na medyo tumitigas o constipated. Tumagal pa ng ilang buwan, hanggang sa hindi na makayanan dahil hirap na sa pagkilos at mistulang nababalda. Nang maipatingin, ginawan ng mga eksaminasyon, nakitaang may pamumuo ng impeksyon sa kaniyang spinal cord na sa sobrang laki ay hindi sapat ang gamot at kinakailangan nang maoperahan sa lalong madaling panahon. Bakit umabot sa ganitong sitwasyon at maaari bang naagapan ito?

Ang kadalasan na pagod na nararamdaman matapos ang araw ay natural sa lahat ng nagtatrabaho, mapapisikal man o sa harap ng computer pa ito. Kadalasan ay mabilis naman mawala ang pagod at nanunumbalik agad ang lakas kinabukasan pagkapahinga. Ngunit kung magkataon na hindi nawawala o nababawasan ang nararamdaman. Nadadagdagan pa ang mga sintomas at mas tumitindi pa, mainam na maipatingin agad at huwag balewalain. Mas mabuti nang sabihin na kulang lang ang pagpapahinga, ayusin ang pagkain, dagdagan ang inom ng tubig at mabigyan ng sapat na mga gamot at supplements. Kaysa hayaan lang dahil “madami pang gagawin” at “hindi pwedeng magpahinga o mag absent kahit saglit lang.“ Kadalasan ng nasasabi ko sa aking mga pasyente ay , “Mas mabuti pang piliting magpahinga, kaysa ang katawan ninyo ang magpapapahinga sa inyo.“ Ang tanong, saan kayo ipapapahinga nito, sa bahay, sa ospital, o pagkatapos sa morgue ay sa lupa na.

Ang kirot ay isa sa mga sintomas na dapat maobserbahan at kung hindi mawawala ay agad agad nang ipakonsulta. Ang iba pa ay ang hirap sa o ikli ng paghinga. Mga problema sa daanan ng pagkain, mula sa pagkatuyo ng bibig, hirap ng paglunok, pagliliyo o hilo at pagsusuka, walang ganang pagkain, at kakaibang pagdumi gaya ng diarrhea at constipation. Ang hirap sa pagihi, pagod, pati ang kakaibang pagiisip gaya ng pagkalumbay at pagkakabalisa (o depression at anxiety), pagkalito o mawalan ng malay ay kabilang din. Lalo na ang pagkapagod na sobra at stress.

Alinman sa nabanggit, kadalasan ay mawawala naman agad, ngunit kung pagpatuloy pa rin, agad nang magpatingin at baka malala na pala ang kalagayan na mahirap nang mapagaling pa.

Hanggang sa susunod ! Stay Healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing linggo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.