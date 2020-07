Hustisya kay Chief Fiscal Senados

Nagsagawa ng kilos protesta Biyernes ng umaga ang mga empleyado ng Office of the City Prosecutor sa Maynila para igiit na mabigyan ng katarungan ang pamamaslang kay Senior Assistant Prosecutor Jovencio Senados.

“The killing of Chief Senados is not only an assault to a hardworking, brilliant & dedicated public servant who devoted decades of his life to public service but also an assault to the rule of law,” base sa inilabas na kalatas ng Prosecutors’ League of Manila.

Alas-10:00 ng umaga nang magsagawa ng pagkilos ang mga empleyado na mayroong mga tarpaulin at pawang nakasuot ng kulay itim na t-shirt kung saan nakasulat ang kanilang panawagan para sa hustisya kay Senados.

Samantala, naniniwala si Justice Secretary Menardo Guevarra na mareresolba ang pamamaslang kay Senados na marami aniyang hinahawakang kontrobersiya na kaso.

“Prosecutor Senados had been in the prosecution service for many years. As chief of the inquest division of OCP (Office of the City Prosecutor) Manila, he had probably handled hazardous cases that had placed his personal security at great risk,” ani Guevarra. (Juliet de Loza-Cudia)