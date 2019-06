Hunyo: Buwan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus

Fr. Richard Bolaton, STL

Ipinagdiriwang ng Simbahan tuwing Hunyo ang Buwan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus. Malugod na tinatangkilik ng mga mananampalataya ang debosyon sa Banal na Puso bilang simbulo ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.

Saad ng Simbahan, “We cannot see love, so we use a heart to represent it.” Tuwing Hunyo 28 ang Pista ng Sacred Heart, “a symbol of the greater love of all, Divine Love!” giit ng Iglesya kaya’t buong Hunyo ang seleb­rasyon.

Sa Lumang Tipan ihinahalintulad ang pagmamahal ng Diyos sa malasakit ng isang ina sa kanyang anak at ng asawang lalaki sa asawang babae. Sa Bagong Tipan ang pa­ngako na ‘Paraklito’ o Mang-aaliw, ang Espi­ritu Santo ay itinuturing na natupad na sa nasuga­tang Puso ng Mesiyas. Sumikat ang ‘personal’ na debosyon sa Kamahal-mahalang Puso noong Middle Ages, Siglo XVII ito naging official ‘liturgical celebration’ ng Simbahan at itinuturing na isang ‘way of life’ sa kasulukayan.

Ngayong panahon, ang imahen ng Sacred Heart sa isang tahanan ay sinasabing simbulo o patunay na ang kaha­nga-hangang pag-ibig ni Hesukristo ang naghahari sa buong pamilya. Kaugalian ng mga Katoliko hindi lamang ipa-bless sa mga pari ang kanilang bagong bahay kundi italaga rin ito sa Kamahal-mahalang Puso ni Hesus at Kalinis-linisang Puso ni Maria—dalawang Puso na hindi maaaring paghiwalayin giit ng Simbahan!

Turo ni Fr. Jose Emmanuel Cabarles, MI: “Life is not a bed of roses, no one is e­xempted from the problems of life. The image of Jesus’ Sacred Heart reminds us that we have a God who is willing to journey with us du­ring our sad and painful moments. Jesus’ Sacred Heart assures us that he will always be there to comfort us when we are troubled. We are assured that we have a God whose love never fails and constantly picks up all those who are weighed down.”

Mahalagang paalala, samakatuwid ang buwang Hunyo bilang ‘Month of the Sac­red Heart’ sa tanan na lubos na magtiwala sa Mabathalang Pag-ibig ng Poon na ipinamalas ng Ama sa kongkretong paraan kay Hesukristo, sapagkat ang kanyang Kamahal-mahalang Puso, “desires only what is best for us” turo ng Simabahan. Higit sa lahat, sa naturang debosyon matutunan natin giit rin ng Iglesya na tunay na ‘Diyos ng Pag-ibig’ ang Diyos na bukas palagi ang puso sa mga makasalanan!

Ngayong buwan ng Kamahal-mahalang Puso ibinibigay sa atin ang pagkakataon na muling lumapit at hipuin ang Maamong Puso ni Hesus, pagnila­yan ang misteryo ng kanyang pagmamahal sa sansinukob, “a love so great that it moves God to lay down his life for us,” saad ng Simbahan at ipagkatiwala ang buong sarili at buhay sa Diyos. Binibigyang-diin ng pinagpalang debosyon ang pagiging Mabuting Pastol sa atin ni Hesu­kristo at Dakilang Awa Niya sa sangkatauhan.

Sa huli, hinihimok tayo ng Simbahan magkaroon ng malalim na kompiyansa at pana­nalig sa mga salita at pangko ng Panginoon sa Bibliya. Turo ng Simbahan, “The word of God show us what is in his heart. He loves us – in fact he is all love! He is patient, attentive, compassionate and merciful.” Kailangan daw na­ting muling marinig ang Mabuting Balita at makumbinsi na mahal tayo ng Diyos anuman ang ating nagawang kasalanan at kalagayan.

Narito sa wakas ang pruweba ayon sa Simbahan ng kadakilaan ng pag-ibig ng Panginoon sa atin: “We were not good when Christ died for us. We were sinners, sheep who had gone far astray many times. If we are honest we must acknowledge that we are not dying for. But the heart of God sees us differently: we are worth dying for. Even though we deserve punishment, we have no reason to fear punishment from God, for he has taken our punishment on himself!”