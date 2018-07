Sa nangyaring pang-aagaw sa kapangyarihan sa Kamara noong Lunes, ang tanong ko ay ipagkakatiwala ninyo ba sa kanila ang mungka­hing pederalismo?

Saksi ang marami­ kung gaano ­na­ging utak bata ang karamihan sa mga kongresista, lalo na pagdating sa ­kapangyarihan.

Malinaw na sa politika – walang forever!!! Uso na naman ang mga hunyango. Wala na ang tinatawag na katapatan sa isa’t isa, pati na ang ­pani­nindigan.

Paano natin masasabi na ang susi sa kaunlaran ay pede­ralismo kung wala pa tayong political maturity at ang tangi lamang maliwanag ay self-interest at self-preservation.

Ipinakita lang natin sa buong mundo na ang ilang miyembro ng Kamara ay mga ko­medyante at ang napanood natin ay isang circus.

Lord, Kayo na po ang bahala.

BALITAWIT

SI AIDA, o SI LORNA o Si FE (Marco Sison)

O publiko, o publiko

Ang kuwento ko’y pakinggan mo

Baka sakali sila’y ­niyong matulungan sa problemang ‘to!

Sino sa tatlo ang ­minoryang totoo

Parang awa niyo na, bayan

Si Quimbo o si Sua­rez o Lagman

Lahat sila’y sa mayorya…

May bumoto rin kay Gloria…

Barkadahan na ang Kongreso, kay daming balimbing

Hindi nila alam, sino ang sisipsipin

Tulungan sila, ­bayan…

Si Quimbo o si Sua­rez o Lagman

BRIDGE:

Kawawang Kongreso, dumudugo

Nalilito kung sino kaya

Sino kaya ang ­pipiliin

At gagawing ­mi­norya..

Pero supporter ni Gloria..:

O kay gulo, o kay gulo

Naiinis na ba kayo?

Sa dinami-dami ba naman ng miyembro don sa Kongreso…

Bakit ba si Gloria ay nabalik sa puwesto…

Sabihin mo na, bayan

Si Quimbo o si Sua­rez o Lagman

Sa dinami-dami ba naman ng puwedeng ipalit kay Panti…

Bakit si Mahal pa’ng kanilang pinili

Sabihin mo na, bayan

Si Quimbo o si Sua­rez o Lagman.