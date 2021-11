Hundred Islands dadagsain ng turista sa MGCQ

Umaasa ang tanggapan ng turismo sa Alaminos City, Pangasinan na dadagsain na ng mga turista ang kilalang Hundred Islands National Park (HINP) matapos na isailalim na sa modified general community quarantine (MGCQ) ang lalawigan ngayong November 1.

Ayon kay City Tourism Officer Miguel Sison, umaabot pa lamang sa 100 hanggang 200 turista ang kanilang nairerekord na namamasyal sa HINP kada araw nitong ikatlo at ika-apat na linggo ng October.

“Mostly are local tourists since we were under general community quarantine with heightened restrictions from September 8 to October 30 banning tourists from areas under enhanced community quarantine and modified enhanced community quarantine,”ayon kay Sison.

“All tourists from outside Pangasinan have to register to tarana.ph and S-pass (Safe, Swift, and Secure passage) travel management system. For those from alert level 3 areas, we will require a negative reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) test or rapid antigen test taken 72 hours before traveling as a requirement or their vaccination card in lieu of the RT-PCR test,” ayon pa kay Sison.

Aniya, kinakailangan na lang na iprisinta ng mga residente ng Pangasinan ang kanilang valid identification card o pruweba na sila ay naninirahan sa lalawigan.

Sinabi pa ni Sison na pinapayagan na rin ang overnight sa mga guest houses ng HINP at inalis na rin ang “No Movement Day” kada Linggo sa siyudad.

Ang nasabing isla ay may apat na available guest houses, tatlo dito ay sa Quezon Island at ang isa ay nasa Mayor’s Island habang ang iba ay under renovation.

Kabilang sa mga bagong atraksiyon sa HINP ay ang tanawin sa ‘deck’ na matatagpuan sa Ramos Island kung saan masasaksihan ang kabuuang tanawin ng tourist spot.

Tiniyak naman ni Sison na bakunado na ang lahat ng empleyado sa HINP at ang mga mga nasa tourism office ng siyudad.

“It is for the protection of the workers and the tourists as well,” dagdag pa ng Tourism officer.

Nitong Biyernes, inanunsiyo ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) na isasailalim na sa MGCQ ang Pangasinan simula sa November 1. (Dolly B. Cabreza)