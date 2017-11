Hun Sen, Aung San Suu Kyi dumating na

Isa-isa ng dumating sa bansa ang mga state leaders na dadalo sa 31st ASEAN Summit and Related Mee­tings + Special Celebration of ASEAN@50 with the Leaders sa Clark International Airport sa Pampanga.

Unang dumating kahapon pasado ala-una ng hapon ay si Cambodian Prime Minister Hun Sen, ang isa sa mga ASEAN leader na may pinakamatagal ng termino sa buong mundo mula pa noong 1985.

Isa si Hun Sen sa mga gumaya sa anti-drug war ng kasalukuyang admi­nistrasyon matapos ang ginawang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Cambodia noong nakalipas na taon.

Sumunod namang dumating sa Clark International Airport si Aung San Suu Kyi, ang state counsellor ng Myanmar.

Inaasahang sunod-sunod nang magdadatingan ang iba pang lider sa Asya na ang iba ay manggaga­ling sa Vietnam matapos dumalo sa Asia-Pacific Economic Forum (APEC) Summit sa Da Nang.