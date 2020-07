Humirit ng malaking TF? Vice Ganda gusto nang lumundag sa TV5

May usap-usapan na isa sa mga unang artista ng Kapamilya network ang naniniguro na sa magiging kapalaran niya. Hindi pa man alam ang magiging hatol ng Kongreso, kung mabibigyan ba ng prangkisa ang ABS-CBN 2, o hindi, pero heto nga at may mga nagsasabi na diumano ay nakikipag-usap na raw si Vice Ganda sa TV5?

May mga artista nga raw na dumidiretso na mismo kay Manny V. Pangilinan para magpaampon, at ang problema ay pagkalalaking talent fee ang hinihirit nila.

