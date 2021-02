Humingi ng dasal: Kris ayaw matulad kay Ninoy, namatay ng 50

Sobrang na-overwhelmed si Kris Aquino sa naging reaksiyon ng mga tao sa announcement niya na mamimigay siya ng tag-P5K sa 25 katao sa Facebook at tag-P5K sa 25 katao sa Instagram.

Sobra siyang nagulat na ilang minuto lang ang nakalipas mula nang nag-post siya sa FB at IG, umabot na sa mahigit 100,000 ang komento at parami pa nang parami.

Kaya sa sobrang tuwa ni Kris, dinagdagan pa niya ang ipamimigay niya. Bukod sa 25 katao na bibigyan niya ng tag-P5K sa Instagram, ginawa niyang 50 katao na ang bibigyan niya ng tag-P5K sa Facebook.

At kung noong una, sa plano niya na sa Feb. 13 pa ipamimigay ang mga premyo, ginawa niyang mas maaga.

Sa Facebook nga ay araw-araw siyang mamimigay ng tag-P5K sa limang tao, mula Feb. 4 hanggang Feb. 13. Meaning, aabot nga sa 50 katao sa Facebook ang mabibiyaan niya ng tag-P5K mula Feb. 4 to Feb. 13, di ba? Kaya super bongga talaga! At ang kailangan lang gawin, magkomento lang sa FB ni Kris ng #HappyBirthdayKris.

Anyway, sabi nga ni Kris, ito ang kapalit nang hindi niya pagtupad sa nauna niyang pangako, na sa kanyang birthday ay gagawa siya ng content n ‘Closet Tour’ na ipakikita nga niya ang kanyang mga damit, bags, sapatos, at kung ano-ano pang laman ng kanyang closet.

Pero dahil nagpapaayos nga sila ng bahay, at sa condo nga sila nakatira ngayon, kaya hindi niya `yon matutupad.

“Nadagdagan ang gastos ko, pero never mind, dahil kung tutuusin, gagastusin ko rin naman ‘yon kung magpa-party ako, kaya mas maganda na sa inyo na lang mapunta. I love you all,” sabi pa ni Kris.

Yes, birthday nga ni Kris sa Feb. 15, at 50 years old na siya. At sa halip na siya ang tumanggap ng mga regalo, siya nga ang mamimigay ng regalo.

Anyway, nakiusap din si Kris na ipagdasal siya, dahil sa takot na nabuo sa utak niya. Noon daw kasi madalas na sinasabi ng nanay niya, si former President Cory Aquino, na siya talaga ang female version ng tatay niya, si Noynoy Aquino.

“Please, ipagdasal niyo na lang na malampasan ko itong 50 na ito.

“I’m trying to be superstitious, because my Mom used to say na ako ang female Ninoy, so I don’t know kung tadhana rin. So please pray for me na hindi, kakasabi ng mom ko, takot na takot ako, na baka kagaya ng dad ko, 50 years old, pati ako ma-dead. Hahahaha!

“So ang kundisyon nating lahat, you have to pray for me, na malagpasan koi tong 50 na ito, ha!” sabi pa ni Kris.

Anyway, may trabaho nga pala si Kris ngayong Biyernes, kaya raw malakas ang loob niya na mamigay na ng biyaya.

“May trabaho ako sa Friday, at ang portion niyon share ko na sa inyo ang matatanggap ko. Kung puwede nga lang lahat kayo bigyan ko, pero hindi, eh,” sabi na lang ni Kris.