Humiling ng dasal, suporta: Beatrice eksenadora ang arrival look sa Jerusalem

Pagod na pagod sa mahabang lipad si Miss Universe Philippines Beatrice Luigi Gomez, na mula Pilipinas, lumipag pa-Istanbul, at lipad ulit pa-Tel-Aviv.

Nasa Jerusalem, Israel na nga si Beatrice, base sa location ng kanyang Instagram story. Super chika nga siya sa mahabang flight, pero kung titingnan mo siya, parang fresh na fresh pa rin at walang trace na nangarag siya.

Ang dami ring pumuri sa arrival look ni Beatrice sa Israel. Na naka-maong pants, naka-knee high boots na kulay puti, at white din ang kanyang outfit.

Sa IG story niya ay sinabi niyang wala pa siyang roommate dahil waiting pa sila sa resulta ng RT-PCR test.

Pinasilip na rin ni Beatrice ang view mula sa kanyang hotel room. Pati na bonding nila ng mga kapwa kandidata sa Miss Universe 2021.

Siyempre, aware naman ang mga kandidata sa bagong variant ng virus na kinatatakutan ngayon sa buong mundo. Pero giit ni Beatrice…

“We really want this competition to push thru. We all work hard to get here. I saw some of them, quite bitin, because they have to quarantine us. So excited for the next few days,” sabi pa ni Beatrice.

Siyempre, humiling ng dasal si Beatrice na makarating ang ibang candidate sa Israel, na hindi sila magkasakit na mga kandidata na nasa Israel na ngayon.

Anyway, puring-puri naman ng beauty queen/pageant analyst from Canada si Beatrice, na outstanding nga raw ngayon pa lang.

Well, abang-abang pa tayo sa mga susunod na kaganapan! (Dondon Sermino)