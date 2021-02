Humiling ng dasal: Rachelle manganganak sa Marso

Nagkaroon ng virtual baby shower ang singer/stage actress na si Rachelle Ann Go at ang mister niyang si Martin Spies.

Based sa London, United Kingdom ang mag-asawa.

Ang philanthropist/businesswoman na si Pinky Tobiano ang isa sa mga nag-host ng baby shower na ‘yon.

Nang makatsikahan ko si Pinky, tinanong ko kung ano ang gender ng baby nina Rachelle at Martin, pero ayaw pa raw i-reveal ng mag-asawa.

“They won’t reveal. Ayaw ni Rachelle,” sey ni Pinky.

Pero sa first week daw ng March ang due date ni Rachelle at sobrang excited na raw ang singer/stage actress na malapit na siyang maging nanay.

Kuwento pa ni Pinky, paalis daw papuntang London ang nanay ni Rachelle para samahan ang anak sa panganganak.

“Her mom leaving to be with her during her child birth,” sey ni Pinky.

“They are asking for prayer for a safe delivery,” sabi pa ni Pinky.

May room na nga raw sina Rachelle at Martin para sa kanilang coming baby.

“She even (virtually) toured us her new baby nursery,” sey ni Pinky.

Ang ilan sa mga um-attend sa virtual baby shower para sa coming baby nina Rachelle at Martin at sina Erik Santos, Kyla at humabol daw ang mag-asawang Sarah Geronimo at Matteo Guidicelli.

Nagpadala naman daw ng video si Yeng Constantino.

Bongga!

‘Baby’ ni Assunta bet na bet rumampa:Birthday ni Assunta de Rossi sa Friday.

Kinumusta ko ang bagong nanay kung ano ang plano nila para sa araw na ‘yon.

Pupuntahan daw nila ang kapatid niyang si Alessandra.

“Pupuntahan namin si Alex (palayaw ng kapatid) sa bahay niya. Para makapasyal-pasyal naman si Fiore.

“For sure, maha-happy si Fiore dahil nagiging aware na siya sa paligid niya.

“Sa bahay nga, iniikot-ikot ko si Fiore kapag gising siya. Saka gusto na niya ‘yung kinakarga siya palagi.

“Ang birthday dinner ko naman, sa weekend na lang. With the family pa rin. Actually, ginagawa namin ‘yon talaga twice a month.

“Oorder kami ng food, ‘tapos sabay-sabay kaming kakain sa dining room. Kuwentuhan. Ganoon lang,” sabi ni Assunta.

Siyempre, kasama rin sa selebrasyon ang pamilya ni Assunta na based sa Martano, Italy dahil palagi silang naka-video chat.

Nandoon ang tatay niyang si Luigi, nanay na si Nenita at bunsong kapatid na si Isabel.

Ang isang kapatid din ni Assunta, ka-video chat naman niya from Amsterdam dahil doon based si Margherita Schiavone.

Advance Happy Birthday, Assunta!