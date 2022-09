Humiling ng dasal: Nanay ni Aicelle 2 linggo nang comatose

Patuloy ang paghingi ng dasal ng Kapuso singer na si Aicelle Santos dahil sa kasalukuyang lagay ng kanyang inang si Leonila na dalawang linggo nang nasa ospital.

Noong August 23, nag-post si Aicelle sa Instagram tungkol sa kritikal na kondisyon ng kanyang ina.

“Hiling po ako sa inyo ng panalangin para sa aming mommy. Panginoon, dugtungan niyo pa po ang buhay ni mommy. Isang pagkakataon pa po Lord. With You nothing is impossible.”

Hindi nagbigay ng detalye si Aicelle tungkol sa sakit ng kanyang ina na ayon sa isang source ay na-comatose noong pinasok sa ospital. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa raw ito nagigising.

Sa latest post nI Aicelle, patuloy silang nagdarasal na magising na ang kanyang ina dahil nami-miss na siya ng apo nitong si Zandrine.

“Ma, this is us lately, hinihintay ang iyong paggising… Nagdarasal diyan si Zandrine na pagalingin ka na ni Papa Jesus. It’s been 16 long days. Lalong mahirap pag sumasapit ang gabi. Pero buo ang pananalig namin sa Panginoon na bukas gigising ka na parang walang nangyari, na wala ka nang sakit. And we declare life upon you and complete healing in the mighty name of Jesus! We miss you ma! Gising ka na po!” (Ruel Mendoza)