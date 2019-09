Human tangtanga sa puwesto ni Duterte, Faeldon wala na igkita sa GCTA senate hearing

Wala.na gayud igkita bisam animo sa gipalagpot nga Bureau of Corrections chief director nga si Nicanor Faeldon sa pagngug sa Senado kabahin sa mga nakagawas nga binilanggo tungod sa good conduct time allowance.

Gibutyag kini ni Senador Richard Gordon, nga mihangyo ang abogado ni Faeldon nga dili makatambong ang iyang kliyente sa hearing.

“I was told just this morning that nakikiusap yung abugado ni Mr. Faeldon kung maaari, di daw siya dadalo,” matud ni Gordon.

Bisan wala si Faeldon sa hearing, dili kini makadaut sa gihimong imbestigasyon karon.

“Tinanong ko yung mga kapwa ko senador kung maaring di na siya (Faeldon) darating. Importante na makarating siya pero ang present attitude namin is to be magnanimous at the mean time unless there are other information that may come out that we will require his presence once again,” matud niya.

“So we will be reserving that right now. Although he has a subpoena we will not put him under any sanctions.”

Kahinumduman nga gipatangtang ni Presidente Rodrigo Duterte si Faeldon tungod kay wala kini misunod sa iyang mandu. (jess campos)