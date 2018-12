Human Rights Defender bill, nakalusot sa ubos balay balaoranan

Giaprobahan sa House Committee on Human Rights ang Human Rights Defenders bill diin mag-obligar sa mga ahensya sa kagamhanan nga aksyunan sulod sa tulo ka adlaw ang mga sumbong sa kalapasan sa tawhanong katungod.

Nagkahiusa nga giuyonan sa mga sakop sa komiteba ang gisugyot nga balaodnon nga gipangamahanan sa mga sakop sa Makabayan bloc ug ubang mga kongresista.

Gi-welcome usab ni Commission on Human Rights chairperson Chito Gascon ang pagpasar sa bill nga alang niya mahinongdanong lakang dili lang sa Pilipinas kundi sa tibuok Asya.

“We thank you for passing this landmark legislation during the Human Rights Consciousness Week. This is significant because this proposed law is the first of its kind not only in the Philippines, but in [the] Asia Pacific region. This will put flesh to the UN Declaration of Human Rights Defenders which is being commemorated on its 20th anniversary,” matud ni Gascon.