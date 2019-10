Human miigo ang magnitude 6.6 nga linog: Susihon sa DPWH ang mga infrastructure sa Mindanao

Nagpakatap ang Department of Public Works and Highways ug mga mosusi sa structural integrity ug aron makita kunnunsa ka lapad ang kaadaut sa mga inprastruktura sa Mindanao sa subling pagtay-og sa kusog nga linog kagahapn sa buntag (Oktubre 29).

“DPWH has deployed teams to assess structural integrity, damages of key infrastructure in Davao, Davao Del Sur, Davao Occidental, South Cotabato, North Cotabato, Agusan Del Sur, Bukidnon, Saranggani, Sultan Kudarat and Zamboanga due to the 6.6 magnitude earthquake,” matud sa Facebook post ni DPWH Secretary Mark Villar.

Mihatag usab ug hotline ang DPWH alang sa adunay reklamo tungod sa linog.

“Our hotline number, 165-02, is open 24/7 for reports, inspection requests, and rescue operations on damaged infrastructure brought about by the recent earthquake,” matud ni Villar

Magnitude 6.6 nga linog ang nasinati sa lungsud sa Tulunan, Cotabato, mga alas-9:04 sa buntag matud sa Phivolcs.

Miabot ang gikusgon niini sa mga silingang dapit, Intensity VII sa pipila ka bahin sa Tulunan bug Makilala, Cotabato; Kidapawan City; Malungon, Sarangani.

Intensity VI usab sa Davao City; Koronadal City; Cagayan de Oro City samtang Intensity V sa Tampakan, Surallah ug Tupi, South Cotabato; Alabel, Sarangani.

Samtang Intensity IV sa General Santos City; Kalilangan, Bukidnon ug Intensity III nasinati sa Sergio Osmeña Sr., Zamboanga del Norte; Zamboanga City; Dipolog City; Molave, Zamboanga del Norte; Talakag, Bukidnon ug gitay-og sa Intensity I ang Camiguin. (jess campos)