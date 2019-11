Human mi-collapse sa set, Godfrey Gao mitaliwan na

Pipila ka oras human mi-collapse sa set sa usa ka variety show sa Zheijang, China, mitaliwan na Taiwanese-Canadian model-actor nga si Godfrey Gao.

Siya 35 ang pangidaron.

Mi-collapse si Godfrey samtang nag-shoot alang sa Chinese variety show nga “Chase Me.” Puno sa mga pisikal nga task ang show alang sa mga misalmot.

Dali kining giatiman sa mga paramedic sa wala pa gidala sa tambalanan, apan gikompirmar sa management agency nga namatay ang modelo.

“In the early hours of Nov. 27, our beloved Godfrey collapsed while filming on set. Unfortunately, following three hours of medical rescue efforts, he left us,” matud sa JetSta Entertainment sa usa ka pamahayag.

“We are very shocked and saddened and even until now find it impossible to accept,” dugang niini.

Si Gao ang labing una nga Asian model nga gi-hire sa Louis Vuitton, alang sa 2011 ad campaign niini..

Nailhan usab siya sa iyang pagdala sa Chinese drama “Remembering Lichuan,” bisan ang ubang Hollywood blockbuster dama sa ‘The Mortal Instruments: City of Bones.’