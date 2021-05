Humagulgol sa presscon: Ruby iniinda pagkawala sa EAT BULAGA

Hindi pa nga tuluyang lalayasan ni Ruby Rodriguez ang showbiz (nagtatrabaho na siya ngayon sa Amerika), at siyempre ang Pilipinas. Magpapabalik-balik nga siya, lalo na ngayong contract artist na siya ng Viva Artist Agency, at malamang na magkasunod-sunod ang mga pelikula, teleserye na gagawin niya under Viva.

Siyempre, sa contract signing ni Ruby sa Viva, napag-usapan nga ang tungkol sa pagkawala niya sa Eat Bulaga. Ano nga ba ang nangyari? Tsinugi ba talaga siya? Lumayas ba siya sa EB? At ano ba ang naging reaksiyon ng mga kasamahan niya sa Eat Bulaga, lalo na sina Bossing Vic Sotto at Pauleen Luna?

“With Bossing and Poleng, noong pinaplano ko pa lang ito, pati ang pag-apply ko ng trabaho, alam na nila.

“Sa iba, hindi pa talaga ako nakapagpaalam, kasi nga nagbu-Bulaga pa naman noong biglang nag-pandemya. Paano ka magpapaalam sa kanila?

“Nakausap ko si Boss, hindi pa ako nagpafile ng leave. Verbal pa lang, agreement pa lang. Kasi ipa-file ko ng March (2020), kung aalis na ako.

“So yung mga tanong ng iba, tinanggal ka ba o ikaw ang umalis? Hindi ako umalis, kasi nagpaalam ako na magli-leave of absence lang ako. Ang sabi sa akin ni Mr. Tuviera (producer), ‘you will always have a home here in Eat Bulaga, at siyempre inasahan ko yon.

“So when they started to go on air, it’s their decision kung sino ang pababalikin nila. Hindi ko alam, pero ang makakasagot lang kung tinanggal ako o hindi ay sila.

“That’s why I always say, please ask them. Kasi hindi pa nga ako nakakapag-file ng leave. But it’s management decision, and we always respect that.”

Masakit ba na parang nangangapa ka kung makakabalik ka pa sa Eat Bulaga?

“Iniisip ko kung malaki o maliit. Hindi ko alam kung pain ang word, or disappointed. Kasi siyempre, I’ve been with you for 31 years, and just like that, walang pagpapahalaga ba?

“I mean, `yun lang ang naging question ko. I don’t know? Pero, malay mo naman, baka magbalik pa naman, hindi natin alam. And siyempre, you do not close the door.

“Right now I’m with Viva, so kung ano ang gusto ng Viva, gagawin ko,” saad ni Ruby.

Ano reaksiyon nina Bossing at Poleng noong nag-Amerika ka na?

“Siyempre sad si Poleng noong nagpunta na ako dito. Chikahan pa rin kami noon. Nangungumusta siya palagi,” sabi lang ni Ruby.

Anyway, nilinaw ni Ruby na ang isa talaga sa mga dahilan ng pag-alis niya ay para matutukan ang bunso niyang anak na kailangang magpagamot sa Amerika.

Na kahit naman daw nasa Eat Bulaga siya, aalis at aalis pa rin siya para samahan ang kanyang anak.

Pero, ang kinalulungkot nga lang daw niya ay hindi siya nakapagpaalam ng maayos sa Dabarkads, sa mga manonood.

But again, malay naman natin, baka bigla pa ring bumalik si Ruby sa Eat Bulaga.

Anyway, napaiyak nga uli si Ruby sa virtual presscon ng Viva para sa kanya, dahil binalikan nga ang kuwento tungkol sa namatay niyang kapatid na isang doktora. (Dondon Sermino)