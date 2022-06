Hulyo 9 dineklarang Eid’l Adha

Pormal nang idineklara ang Eid’l Adha sa July 9, ayon sa Islamic advisory council in the Bangsamoro Region o ang Bangsamoro Darul-Ifta.

“By virtue of the authority vested in me as Bangsamoro Mufti, I hereby announce that the Eidul-Adha sacrificial festival this year will be on Saturday, July 9,” ani Mufti Abuhuraira Udasan, BARMM Executive Director.

Sa Eid’l Adha, ang mga Muslim ay papatay ng mga tupa, kambing, baka at camel para gunitain ang kahandaan ni Prophet Ibrahim na na isakripisyo ang kanyang anak sa utos ni Allah.

Isa ito sa dalawang napakahalagang holiday sa mga kapatid nating Muslim kung saan ang isa ay ang Eid’l Fitr, na pagtatapos ng holy fasting month ng Ramadan. (Kiko Cueto)