Hulugang motor ipinasa

Good morning po Atty Claire,

Magtatanong lang po sana ako about sa kinuha kong hulugan na motor. Kumuha po kasi ako ng motor tapos po after 4 months po ipinasa ko po sa iba dahil po hindi ko na po pala magagamit. Ngayon po after 3 years nalaman ko po na hindi po pala nahuhulugan nung tao ‘yung motor dahil po nagpunta dito ang collector at hinahanap nga po ang motor dahil 3 years na po na hindi nahuhulugan. Tapos hindi ko na rin po ma-contact yung tao. Paano po kaya ang gagawin ko po?Sana po masagot nyo po ako.

Salamat po God bless.

Eric

Mr. Eric,

Unang una ay hindi dapat ipinapasa sa iba ang pagbili ng anumang ari arian tulad ng bahay, lupa o vehicle lalo pa at ito ay nakasanla, mortgage o may loan. Mas magkakaproblema kung hindi ito alam ng nagbigay ng loan. Kung nagnanais na maipa-assume ang loan o mortgage ay dapat alam ng lender o creditor mo para mawalan ka na ng responsibilidad at magdidiretso na ng transakyon ang bumili sa iyo at ang creditor.

Lumalabas na sa kwento mo ay basta mo lang ito binenta ng walang alam ang creditor mo kaya kahit sabihin mo na wala na sa iyo ang motor dahil nabenta mo ay ikaw pa rin ang hahabulin ng creditor dahil wala silang alam sa iyong naging ka-transaksyon.

Ang dapat mo ngayong gawin ay hanapin ang napagbentahan mo at kung hindi mo na mahanap at hindi rin siya nagbayad ay ireport mo na ito sa PNP para makonsidera na “hot car.

Ang nakakatakot lang ay baka na chop chop na yan at mahirap ng hagilapin. Kung magkaganyun man ay magsampa ka ng reklamo sa PNP tungkol sa manloloko at pagkawala

ng sasakyan mo. Puwede mo sampahan ng estafa ang gumawa sa iyo iyan pero mananatili na ikaw ang may utang sa creditor mo.

***

Kung may katanungan pa ay tumawag lamang sa 8922 0245 o magemail sa attorneyclaire@gmail.com. Please subscribe to my youtube channel batas with Atty. Claire Castro. Subaybayin din po ninyo ang Asintado sa Abante News Online (Facebook) tuwing Lunes, Miyerkoles, at Biyernes sa ganap na 8:00 PM kung saan maaari kayong dumulog para sa inyong problema at mabigyan ng tugon sa abot ng aming makakaya.