Huling SONA sa Batasan kahit pandemya

Gagawin pa rin sa plenaryo ng Batasan Pambansa sa Quezon City ang huling State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte sa huling linggo ng Hulyo.

Sinabi ni Presidential Security Group (PSG) commander Brig. Gen. Jesus Durante III na katulad din noong nakalipas na taon ang mga gagawing preparasyon at hindi lahat ng mga mambabatas ay makakadalo dahil isasaalang-alang ang physical distancing para sa kaligtasan ni Pangulong Duterte at ng ilan pang dadalo sa okasyon.

Ang iba aniyang hindi makakadalo ay makilahok na lamang sa pamamagitan ng video conference.

Ang mga dadalo sa plenaryo, ayon kay Durante ay isasailalim sa health at safety protocol para matiyak na walang makakalusot na COVID-19 carrier sa SONA ng Pangulo.

“There will be a minimal number of attendees doon po sa plenary, and everybody will be subjected to the health and safety protocols that the PSG will implement. Para po ito sa kaligtasan ng lahat,” dagdag ni Durante.

Matatandaang noong SONA 2020 ay hindi lahat pinayagang makadalo ang mga mambabatas at sa halip ay sa Zoom na lamang ang mga ito dumalo at nakinig sa talumpati ng Pangulo. (Aileen Taliping)