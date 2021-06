‘Huling Patak Ng Luha’ alay sa pumanaw na anak

Malapit na ang Father’s Day, kaya naman ang singer-songwriter na si Zildjian, na isang ama sa tunay na buhay ay lumikha ng kanta para sa mga ama.

Anyway, kamakailan ay pumanaw ang bunsong anak na lalake ni Zildjian sa sakit na acute leukemia, at walang patid nga ang kanyang kalungkutan.

At dito nga nabuo niya ang kantang ‘Huling Patak Ng Luha’ bilang tribute to his son, which eventually became his debut single. The song is heavily influenced by his emotional state, infused with all the heartache and longing of a grieving parent.

Ang ‘Huling Patak Ng Luha’ ay ni-released ng Curve Entertainment, at available for streaming and download in all digital platforms worldwide. (Dondon Sermino)