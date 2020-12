Huling paalam sa mag-inang Gregorio; Nuezca lipat kulungan

Isang linggo matapos ang pamamaslang, hinatid na sa himlayan ang mag-inang Gregorio na matatandaang pinagbabaril ni Police Master Sgt. Jonel Nuezca sa Paniqui, Tarlac.

Marami ang sumama sa funeral procession nina Sonia at Frank Anthony patungong Paniqui Garden of Angels Mormorial Park kung saan ihihimlay ang kanilang mga labi.

Kasalukuyang nakakulong si Nuezca na may kasong two counts of murder at ayon kay Police Regional Office (PRO) 3 director Police Brig. Gen. Valeriano de Leon inaasahang ililipat ng kulungan si Nuezca mula sa Paniqui Police Station.

“It is likely that he will be moved to other jail. That remains to be the discretion ng korte,” ani De Leon sa isang panayam. “It is likely [na] sa Bureau of Jail (Management and Penology) siya, dyan sa may Tarlac din para mas mapabilis… Because it is sensationalized, pabibilisin natin ‘yan.”

Hinihintay pa aniya nila ang commitment order mula sa korte para mailipat ang pulis na suspek.

Naging trending ang video ng pamamaril ni Nuezca sa nakasagutan nitong kapitbahay na sina Sonya at Frank Gregorio. Maging ang mismong United Nations ay nabahala sa insidente.