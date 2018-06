Huling halakhak kay Kane

SA buong match, dalawang beses pinasadsad ng Tunisia si England captain Harry Kane.

Bago natapos ang laro, nagawan ng paraan ni Kane na matakasan ang Tunisian defense para ibaon ang winning goal ng England sa Volgograd Arena sa Russia.

Nasilip ni Kane ang open space sa gilid ng post, ginamit ang ulo para salubungin ang pasa ni Harry Maguire at ipinasok ang final goal sa 2-1 win ng England kontra Tunisia sa kanilang opening match sa World Cup.

Mukhang mamadaliin ng England ang kanilang Group D opener, sa 11th minute lang ay naipasok ni Kane ang unang goal.

Pero nang mabigyan ng penalty si Kyle Walker ay naka-convert din ng goal si Ferjani Sassi sa 35th para itabla ang laro. Umigkas ang kamay ni Walker, tumama kay Fakhreddine Ben Youssef, at ini-award ang penalty kay Sassi.

Mula roon, karamihan ng fouls ay tinawag sa England.

“Maybe there was a bit of justice at the end,” ani Kane.

Sa 2014 World Cup sa Brazil, walang game na naipanalo ang England.

Nabalasa ang team nila ngayong taon at hindi inakalang kakasa sa Russia, pero nag-iba ang ihip ng hangin nang umiskor si Kane matapos mabutata ang header ni John Stones.

Dalawang beses sa mag­kabilang half, ni-wrestling si Kane sa ground pero walang tinawag na foul.