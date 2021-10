Huling budget ng administrasyong Duterte para sa Pilipino

NAGSIMULA na sa Senado ang pagbusisi ng panukalang pambansang budget para sa huling taon ng administrasyong Duterte, kaya sunod sunod na ang mga committee hearing para sa kanya-kanyang budget ng bawat ahensya ng gobyerno.

Dahil sa laki ng ating gobyerno, ang diskarteng ginagawa ay toka-toka ang mga senador sa mga agency na hahawakan kapag budget season para maging mabilis ang trabaho at maaaprubahan on time ang national budget, o ang General Appropriations Act (GAA). Ang budget proposal para sa taong 2022 ay PHP5.024 trillion.

Malaki ang aking pasasalamat kay Senate President Sotto pati kay Senator Sonny Angara na chairperson ng Senate Committee on Finance dahil itinalaga akong vice chairman ng Finance Subcommittee “C”, tungkulin na aking ginagampanan sa unang pagkakataon ngayong taon.

Ipinagkatiwala sa akin ng butihing chairperson ng Finance, Senator Angara, na pangunahan ang paghimay mga proposed budget ng sumusunod na ahensya at opisina: Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP), Dangerous Drugs Board (DDB), Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), Southern Philippines Development Authority (SPDA), Mindanao Development Authority (MinDA), Department of Information and Communications Technology (DICT), Commission on Human Rights (CHR), at Department of National Defense at mga attached agencies nito.

Walang makakapagsabi na madali ang mga usaping may kinalaman sa pera. Lalong hindi madali ang budgeting. Maniwala kayo sa hindi, may experience din ako sa pagba-budget. Noong araw na mababa pa ang ranggo ko bilang pulis, maliit lang ang suweldo namin kaya naman strict ang pagba-budget naming mag-asawa at wais kami sa paggastos kaya napagkakasya namin ang kaunting pera.

Hindi naman sa nagrereklamo tayo, pero kung ikukumpara ang suweldo namin noon, higit na mas mataas ang natatanggap na sweldo ng mga pulis ngayon, mas nadagdagan pa sa ilalaim ng pamumuno ni Pangulong Duterte.

Maliban dito, noong ako ay PNP Chief at Director General ng Bureau of Corrections, ilang budget season din ang ating dinaanan. Kaya naman, ‘wag po mag-alala ang ating mga kababayan dahil talagang hinihimay at sinusuri namin nang husto ang pambansang budget. Nag-cooperate din ang ating mga resource persons mula sa iba’t ibang mga ahensya na sumasagot sa mga tanong ko at tanong ng aking mga kasamahang senador kung paano nila gagastuhin ang kanilang pondo.

Alam niyo, mahalaga na maging batas nang sa tamang oras ang 2022 GAA para kampante na tayo na ready ang panggastos ng gobyerno sa susunod na taon. Kapag nabinbin kasi ang pagpasa ng GAA, maantala din ang mga proyekto ng gobyerno. Kung mangyari ito, mas mahihirapan ang pagbangon ng ating ekonomiya mula sa pinsala na dulot ng COVID-19 pandemic.

Hindi nagtatapos ang aking trabaho bilang vice chairman ng Finance Subcommittee “C” sa mga ginawa kong pagdinig. Katulad ng pagsasabatas ng mga panukala sa Kongreso, kailangan ko rin ipagtanggol ang mga budget ng ahensya na naaprubahan sa aking subcommittee sa plenaryo ng Senado sa Nobyembre. Ito ang unang pagkakataon ko na tatayo sa plenaryo para ipaglaban ang budget ng mga ahensya ng gobyerno.

At dito, lahat kaming mga senador ay talagang tulong-tulong na sisilip, mag-scrutinize, at mag-amyenda ng panukalang 2022 budget ng administrayong Duterte. Titiyakin natin na ang ating ipapasa ay isang responsive at progressive national budget na nakabatay sa pangangailangan ng buong bansa.

Sisiguruhin namin na walang “nakasingit” na kalokohan sa budget.

Ako naman, dahil nasa pandemya pa tayo, ang gusto ko ay talagang mayroong sapat na pondo ang gobyerno para tuloy-tuloy ang ayuda sa ating mga kababayan, kumpleto ang protective suits ng ating mga healthcare worker at maibibigay ang mga incentive nila, edukasyon ng mga bata, peace and order initiatives kasama na ang anti-insurgency programs, infrastructure projects, health programs, at iba pang social welfare programs.

‘Yan ang ipaglalaban ko, itaga mo sa Bato!