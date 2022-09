Huling araw ng ‘rat to cash’ program umapaw sa daga

Halos umabot sa 8,000 ang nakolektang daga ng mga residente sa tatlong araw na pagpapatupad ng rat to cash program ng pamahalaang lungsod ng Marikina.

Ayon kay Marikina City Mayor Mariano ‘Marcy’ Teodoro, nakahuli ang kanilang mga residente ng kabuuang 7,912 daga simula noong Miyerkoles hanggang kahapon kung saan 1,526 daga ang nakolekta sa unang araw; 2,580 sa ikalawang araw; at 3,806 sa ikatlo at huling araw kahapon na binayaran nila ng tig-P200 kada isa, buhay man o patay.

Dinala ang mga ito sa compound ng City Environment and Management Office (CEMO) compound at papatayin alinsunod sa patakaran ng Department of Environment and Natural Resouces (DENR) at Department of Health (DOH) bilang ‘infectious wastes’.

Inilunsad ang programa noong 2020 sa layuning maiwasan ang pagkalat ng leptospirosis sa lungsod tuwing panahon ng tag-ulan.

Samantala, ikatutuwa naman aniya nila kung gagayahin sila ng ibang lungsod para mapuksa ang mga daga na nagdadala ng nasabing sakit.

Paalala lang ng alkalde, kailangang sumunod sa protocol ang mga manghuhuli ng daga tulad ng paggamit ng mouse trap at disposable na gwantes. (Edwin Balasa)