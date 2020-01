Hula sa taon ng Metal Rat Digong pinag-iingat, Leni magkaka-love life

Chinese New Year

ISPESYAL

*June Mar mag-ingat sa aksidente

*Isko marami pang mabubuking

Bilang bahagi ng selebrasyon ng Chinese New Year ngayong taon ay hiningan ng gabay ng Abante sa kalusugan, trabaho at lovelife ng ilang kilalang lider ng bansa.

Sa pamamagitan ng oracle reading ay ganito ang lumabas sa ginawa ng miyembro ng ‘Light Workers’ na si Jewel Mere na mula sa Olongapo City at si Nickstradamus na isang spirit questor at celebri­ty psychic.

Matatapos ang nasimulan

President Rody Duterte

Maganda pa rin ang taon ng daga, para sa isang Aries na ipinanganak sa Taon ng Manok. Dala niya ang patuloy na pagbabago, para sa kabutihan ng lahat. Makukumpleto niya ang maraming sinimulan na magdudulot ng kasaganahan at kaunlaran, lalo na at may kinalaman sa metal. Hindi lingid sa ating kaalaman na sa edad niya ay talagang may mga nararamdaman na siya at hindi na siya kasing sigla noong kanyang kabataan. Ingatan na lang ang kalusugan, kahit pa may mga bumabatikos. Hayaan lang niya ang mga ito, dahil ang mga may hindi magagandang iniisip sa kanya ay may katumbas na karma.

Mas lalakas ang loob

VP Leni Robredo

HEALTH – Sobrang stress ang aabutin niya ngayong taon kaya naman dapat mag-ingat sa kanyang kalusugan.

CAREER – Mas magi­ging mahirap ang traba­ho, kasi the more na lumalaban, the more na lulubog siya. Kaya mas mainam na gumalaw na lamang siya ng hindi nag-iingay dahil kalaunan naman ay aanihin din niya.

LOVE LIFE – Kung siya ay may karelasyon hindi magiging maganda. Pero kung wala siyang karelasyon, may makikilala siya ngayong taon na magpapatibok sa kanyang puso.

Marami pang mabubuking na kalokohan

Isko Moreno

Ang Scorpio na ipinanganak sa Taon ng Tigre ay makararanas ng maraming pagsubok ngayong Taon ng Daga. Kasundo naman niya ito, subalit marami pa rin siyang mabubuksan na ikinubling kalokohan na mabibigyan naman niya ng kalutasan. Maraming tutulong sa kanya. Ingatan lang na ‘wag siyang magpapadala sa alok ng salapi.

Pairalin ang pagiging maabilidad

Ping Lacson

Mabigat ang Taon ng Daga, para sa isang Gemini na ipinanganak din sa parehong taon. ‘Yun nga lang, hindi kasundo ng elemento niyang Kalupaan ang elemento ng Metal. Marami ­siyang masasabi o gagawin na sasa­blay. Mahilig pa niyang pasukin ang mga usa­ping may tunggalian. Kaila­ngan niyang tanggapin agad kung ano mang pagkakamaling magagawa niya, at pairalin ang pagiging maabilidad, para hindi bumigat lalo sa kanya ang taon. Sabagay, magaling diyan ang mga Daga.

Mabigat ang taon

Manny Pacquiao

Maaaring maging mabigat ang Taon ng Daga sa isang Sagittarius na ipinanganak sa Taon ng Kabayo. Magkalaban ang dalawang taon na ito, pero sa marami niyang nagawang­ kabutihan at nasa ina rin niya ang lakas na magdudulot pa rin ng tagumpay. Ipagpatuloy lang niya ang mga mabubuting nasimulan, kahit ano pa ang mapansin laban sa kanya.

Mag-ingat sa aksidente

June Mar Fajardo

Mas tatanyag ang Scorpio na ipinanganak sa Taon ng Ahas ngayong Taon ng Daga, dahil sa epek­to ng mga planeta. Ingatan lang ang posibilidad ng aksidente o sakit ng katawan, lalo na’t makakalimutan niya ang sarili, dahil sa hangarin.