Hugpong hindi tutulong sa PDP-Laban

Wala umanong plano si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio na tumulong sa PDP-Laban para sa kandidatura ng kanyang ama sa pagka-bise presidente sa 2022 election sa pamamagitan ng kanyang partido na Hugpong ng Pagbabago.

Kasunod ito ng anunsiyo na hindi siya tutuloy sa presidential race sa susunod na taon. Sinabi ni Mayor Sara na sa pagkakataong ito ay hindi ibabahagi ang suporta ng kanyang partido, “No. I will not share my light this time.”

Tumanggi ring magkomento si Mayor Sara sa inilabas na listahan ng PDP-Laban para sa senatorial slate kung saan hindi pa kumpleto ang mga tatakbong kandidato.

Ibinunyag ng alkalde na batay sa kanilang huling pag-uusap ng kanyang ama, ang plan A ng PDP-Laban ay patakbu¬hing pangulo si Senador Bong Go at ang plan B ay maging bise presidente ang senador.

“From the last time PRRD and I talked, this was their plan A. The plan B was for SBG to run as VP,” ani Mayor Sara. (Aileen Taliping)