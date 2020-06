May mga ka-trabaho ka ba na matalino, tila kayang gawin ang lahat, malakas ang loob, articulate at high performer?

Kahanga-hanga sila ‘di ba?

Pero sila rin ba ay ‘di marunong magmando sa kanilangemosyon lalo na kung under pressure?

‘Di nakikinig o umiitindi nang mabuti at walang pakialam sapakiramdam ng iba?

Defensive ba sila at ‘di bukas sa feedback?

Madalas ay “negatron” kaya nahihirapan maging team player?

May kakayahan pero ‘di makaabante sa karera?

Alam n’yo ba na sa iba’t ibang pagkakataon, marami sa atin ay katulad nila na kailangan na pataasin at palaguin ang “emotional intelligence” (EI) o galing sa paghugot sa damdamin o pakiramdam para magtagumpay at maging mahusay na lider samga industriya at kompanya?

Binubuo ang leadership quotient (LQ) ng mga sumusunod:

Parang quotient sandwhich ito ng emotion, action (gitna o palaman) at intelligence.

Sa madaling salita, EQ, AQ at IQ.

Ang resulta nito ay EI.

‘Pag pinagsama-sama at binalanse ang mga sangkap na ito ay segurado na mataas ang LQ ng isang tao.

Nang dumating ang pandemic ay nauso ang ECQ, MEQC at GCQ.

Pero matagal ng isinasabuhay ang mga katunog nila.

Ito ang EQ, AQ, IQ, LQ, SQ (spiritual quotient), AdQ (adversity quotient) at iba pang tumutukoy sa cognitive, social, intrapersonal at interpersonal skills.

Ano ba ang EI at bakit ito mahalaga sa LQ?

Ang EI ay ang kakayahan na kilalanin, maintindihan at pamahalaan ang sariling emosyon.

Ito rin ay ang pamamaraan kung paano imaniobra ang social relationships o pakikipagkapwa-tao habang kinikilala, iniintindiat pinamamahalaan ang emosyon ng iba.

Leadership ay tawag sa sining ng pang-engganyo sa isang grupong mga tao para kumilos at makamit ang iisang layunin.

Kung wala kang impluwensya sa iyong mga ka-grupo, ikaw ay ‘di isang lider.

‘Yon lang iyon. Walang labis, walang kulang, ayon kay John Maxwell.

Sa panahon ng matinding krisis o pag-aalinlangan, iniisip agadng tao na siya ay matatalo.

Kabaligtaran ito ng tamang pananaw na sa gitna at pagkataposng krisis, s’ya ay matututo.

Ang pagkakaroon ng magandang disposisyon sa buhay ay isangbiyaya.

Isa ‘yan sa taglay na paniniwala ng mga tao na may mataas naLQ.

Sa nakalipas na tatlong buwan ng pandemya, nakakita ka ba ngmga tao na tila natatalo na dahil sa pagsubok?

Paano n’ya nilabanan ang biro ng tadhana at nalampasan angpagkatalo, natuto at nagwagi rito?

Kung sa ‘yong sarili, kaya mo ba ang kanyang pinagdaanan o ginawa?

Kakayanin mo ba o susuko ka na bilang isang tao, lider ng iyongpamilya tulad ng mga tatay at nanay, o tagapamahala ng isangnegosyo o kompanya?

Kung nagtagumpay naman, paano ka nagre-react sa iyongpagkapanalo?

Ano naman ang iyong reaksyon kung nalulugmok dahil sa ‘di nakinaya ang problema?

“Our view of the world affects what we do. And what we do affects what we get.” (Mateo, 2020)

Sino ba rito ang fans nila Michael Jordan, Walt Disney, J.K. Rowling at Jack Ma?

Silang apat ay produkto ng maraming pagkabigo, pang-aalipustasa kanilang kakayahan, walang naniniwala, at ‘di tinanggap sainaasam nilang trabaho.

Sila rin ay ‘di extraordinary people at ‘di mga henyo.

Ngunit sino na ba sila ngayon?

Sila ay mga lider, bilyonaryo, sikat, hinahangaan at sinusundan.

Ayon kay Winston Churchill, “Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts.”

‘Di sila nagpagapi at tumigil dahil sila ay sinubok ng kapalaran.

Sila ang nagpatunay sa katotohanan na para maging isang lideray ‘di dapat susuko.

Ginamitan nila ng EI ang kanilang buhay.

Ayon sa pag-aaral ni Dr. Travis Bradberry, ang EI ay may kaugnayan sa pagtatagumpay sa isang karera.

Siyampung porsyento (90%) ng top performers ay may mataasna EI.

Ang EI ay responsable sa magaling na job performance.

Kumikita ng mas malaki pa sa 25,000 dolyar kada taon angnagtataglay ng mataas na EI.

Sa walong multi-intelligences ng tao, ang intrapersonal at interpersonal skills ang dalawa sa pinakamalaga.

Ang anim pa ay ang mga sumusunod: logical, visual, musical, kinesthetic, naturalistic at linguistic.

Kung napanood n’yo ang pelikulang “Inside Out” ay makikilalan’yo ang mga emosyon tulad nina Joy, Sadness, Fear, Disgust, at Anger.

Sila ang nasa isipan ni Riley na isang ordinaryong bata.

Sa limang emosyon ay si Joy ang lider.

Kadalasan ay katulong niya ang tatlo pa na sina Fear, Disgust at Anger para ‘di mamayani si Sadness.

Ang mga karanasan ni Riley ay nagiging memories na itinatagobilang “colored orbs” na ipinapadala sa “long memory” kadagabi.

Ang mahahalagang memories na bahagi ng lakas ng pagkatao niRiley ay nagiging “floating islands”.

Halimbawa nito ang “memory dump” na sanhi ng pagkawala niJoy sa eksena kaya ang apat pang emosyon ang nangibabaw sapagkatao ni Riley.

Ang ating utak ay may memorya at emosyon na tinatawag nalimbic system.

Gayundin, ito ay may conscious thought (prefrontal cortex).

Kaya ayon kay A.R. Bernard, “the quality of our thinking determines the quality of our life.”

Paano ba mahahasa ang EI?

1) Maging proactive. Ang pabago-bagong panahon o season sa buhay at kapaligiran ay kayang dalhin o “carry lang” ngisang tao na mataas ang EI.

2) Magpokus sa mga bagay na kayang kontrolin – ‘di pwedeang “pasan ko ang daigdig”.

3) Magkaroon ng grit o maging resilient

4) Alamin ang iyong personalidad

5) Kilalanin ang iyong mga kalakasan

6) Gamitin ang akmang communication style sa bawat yugtong mga karanasan

“Thoughts become words. Words become actions. Actions become habits. Habits become character. Character becomes destiny”, ayon yan kay Frank Outlaw.

Ang emotionally intelligent leader ay may personal at social competence sa kanyang nakikita o nagagawa.

Tanungin ang sarili para magkaroon ng mataas na EI.

Personal ang self-awareness (how do I see myself?) at self-management (what do I do with how I see myself?)

Social ang social awareness (how do other people see me?) at relationship management (what do I do with how people see me?)

Kailangan ay magaling tayong makinig sa ating emosyon para‘di tayo mahirapan na basahin ang emosyon ng iba.

Malaki ang ginagampanan ng EI sa ating trabaho o propesyon.

Malakas ang epekto nito sa ating pakikisalamuha sa ating co-workers, mga kliyente o stakeholder, at lalo na sa pagkakaroonng magandang karera sa buhay.

Ayon kay Zig Ziglar, “Your attitude, not aptitude determines your altitude.”

Failure is an opportunity to grow. Yan ang growth mindset.

Failure is the limit of my abilities. Eto naman ang fixed mindset.

Ano ang pipiliin mo bilang isang lider?

Sa mga nagnanais na maging lider, handa ka na ba?

Kung may katanungan ukol sa Life Coaching o may kwentokayo na nais ibahagi, maaaring mag-email sacoachalextr@gmail.com o magtext sa 0917-5332322.

*Si Lex Rosete ay isang Certified Life Coach mula sa Life Coach Philippines. Isa rin syang guro, trainer at consultant sacommunication, human resources management, organization development, at public administration.